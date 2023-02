𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐄𝐋𝐒 𝐀𝐔 𝟕𝟏𝐄𝐌𝐄 𝐁𝐀𝐓𝐀𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃’𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 (𝟕𝟏𝐞𝐦𝐞 𝐁𝐒𝐈)

Le Gรฉnรฉral de Brigade ๐ˆ๐๐‘๐€ ๐๐Ž๐”๐‹๐€๐Œ๐€ ๐ˆ๐’๐’๐€, Chef dโ€™Etat-major des Armรฉes Adjoint a prรฉsidรฉ, ce mercredi 15 fรฉvrier 2023 au Camp Agaly de Dosso, la cรฉrรฉmonie ย de rรฉception des infrastructures et du matรฉriel destinรฉs au 71รจme Bataillon Spรฉcial dโ€™Intervention.

La cรฉrรฉmonie, qui coรฏncide avec la fin de formation du personnel de la dite formation, sโ€™est dรฉroulรฉe ย en prรฉsence de lโ€™Ambassadeur de France au Niger SE Monsieur ๐’๐˜๐‹๐•๐€๐ˆ๐ ๐ˆ๐“๐“๐„, du Gouverneur de la rรฉgion de Dosso Monsieur Albachir Aboubacar, des autoritรฉs civiles et militaires, des formateurs militaires Franรงais et encadreurs Nigรฉriens.

Dans son discours, prononcรฉ pour la circonstance, le Chef dโ€™Etat-major des Armรฉes Adjoint a magnifiรฉ lโ€™excellence du partenariat de dรฉfense entre le Niger et la France. ย Il a par la suite procรฉdรฉ en compagnie de lโ€™Ambassadeur de France ย ร lโ€™inauguration et ร la visite des diffรฉrents bรขtiments destinรฉs au commandement et logement du personnel.

Un exercice de dรฉmonstration exรฉcutรฉ par les รฉlรฉments dudit bataillon et une prรฉsentation du matรฉriel constituรฉ des vรฉhicules de combat, ย des motocyclettes, de lโ€™armement et des Transmissions ont clรดturรฉ la cรฉrรฉmonie.

Enfin, en marge de la cรฉrรฉmonie, les deux parties ont procรฉdรฉ ร des remises de dรฉcorations. Cโ€™est ainsi que le Colonel-major ๐’๐Ž๐‘๐˜ ๐ƒ๐ข๐š๐ฅ๐ฅ๐จ ๐Œ๐š๐ก๐š๐ฆ๐š๐ง a รฉtรฉ รฉlevรฉ au grade de Chevalier dans lโ€™ordre de mรฉrite de France et le Colonel ๐‰๐„๐€๐-๐€๐๐ƒ๐‘๐„ ๐‚๐š๐ฌ๐š๐ง๐จ๐ฏ๐š au grade de Chevalier dans lโ€™ordre de mรฉrite du Niger.