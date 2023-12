10ème édition de la journée de la liberté de presse : ‘’le rôle de la presse (…) à l’ère de la Sauvegarde de la Patrie a été déterminant

Présidant la cérémonie d’ouverture des activités organisées par le Collectif des Journalistes pour la Promotion, la Culture de l’Excellence et la Bonne Gouvernance, pour commémorer la 10ème Edition de la Journée Nationale de la Liberté de la Presse, ce jeudi 30 novembre 2023, le ministre de la communication, des postes et de l’économie numérique, M. Raliou Sidi Mohamed a affirmé que ‘’le rôle de la presse (…) à l’ère de la Sauvegarde de la Patrie a été déterminant’’.

En effet, poursuit le haut responsable de l’Etat, elle a, avec ‘’professionnalisme et dextérité, contribué à la déconstruction des narratifs mensongers, des messages de haine, d’intoxication et de désinformation sur le Niger. Elle a aussi efficacement concouru de par leurs missions régaliennes à informer, à sensibiliser, à éduquer et mobiliser la population Nigérienne à soutenir le CNSP et le gouvernement, et cela, à travers de nombreux Reportages, débats et émissions’’.

Evoquant le thème choisi par ce collectif des journalistes, il a indiqué que ‘’le thème central que vous avez choisi pour célébrer cette 10e Edition de la Journée Nationale de la Liberté de la Presse à savoir : « Quel rôle peut jouer la Presse en ligne, audiovisuelle à l’ère de la Sauvegarde de la Patrie ? » est loin d’être fortuit’’.

Ainsi, a-t-il dit, à travers ce thème qui est d’une’’ importance capitale, j’y vois et retiens l’engagement farouche du Collectif des Journalistes pour la Promotion, la Culture de l’Excellence et la Bonne Gouvernance, à accompagner le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie et le Gouvernement de la transition dans la lutte salvatrice qu’ils mènent quotidiennement depuis le 26 juillet 2023 pour permettre au Niger de reconquérir pleinement sa souveraineté’’.

Ce thème, a ajouté le ministre Sidi Mohamed, met également en ‘’exergue les responsabilités qui incombent désormais à chaque femme et à chaque homme des médias dans la construction de ce Niger nouveau qui appelle à une prise de conscience collective et à un don de soi pour défendre les valeurs cardinales qui sous-tendent la défense de la Patrie’’.

Il s’est aussi réjoui de constater que la presse écrite et la presse audiovisuelle nigériennes ont, aujourd’hui, renoué avec leurs’’ valeurs d’antan qui ont fait leur renommée à savoir la liberté de ton, l’indépendance dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information ainsi que leur professionnalisme’.

‘’Le Gouvernement attend du Collectif des Journalistes pour la Promotion, la Culture de l’Excellence et la Bonne Gouvernance de fortes recommandations dans ce sens’’, a-t-il déclaré.

Il entend également, selon le responsable du gouvernement de transition du Niger, préserver les ‘’acquis relatifs à la liberté de la presse et compte améliorer l’environnement juridique et professionnel des médias. Ce qui se traduira par l’élaboration et l’adoption de nouveaux textes législatifs en la matière. Il procédera, en outre, au renforcement des capacités des journalistes et techniciens dans divers domaines en vue d’améliorer de manière qualitative les contenus des médias nigériens et permettre aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de disposer d’un programme correspondant à leurs attentes’’.

Le Gouvernement, a-t-il dit, ‘’par ma voix, tient à réaffirmer sa constante disponibilité à œuvrer pour une presse libre et de qualité, une presse qui participera avec conviction et détermination à la réalisation des grands chantiers de développement économique, social et culturel du Niger’’.

Le Président du collectif, M. Souleymane Ousmane a, en début de la cérémonie pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous, mais aussi saisi l’occasion pour présenter son association, créée il y a de cela 6 ans et qui regroupe en son sein des journalistes nigériens qui défendent la Promotion, la Culture de l’Excellence et la Bonne Gouvernance au Niger.