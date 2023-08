17 militaires et une centaine de malfrats morts suite à une attaque terroriste mardi à Torodi

17 militaires sont morts au Niger, ce mardi 15 Août 2023, tandis que 20 autres sont blessés suite à une embuscade tendue par des terroristes dans le département de Torodi ( Région de Tillaberi), rapporte un communiqué du ministère de la défense nationale.

Selon la source, la réplique des forces armées nigériennes a permis de neutraliser plusieurs adversaires.

”Ce jour 15 août 2023 aux environs de 13h30, un détachement des Forces Armées Nigériennes (FAN) en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d’une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutougou (52 km au sud-ouest de Torodi)”, informe le communiqué officiel qui ajoute que ”la prompte réaction des militaires et la riposte aéroterrestre engagée sur les lieux de l’accrochage ont permis de traiter l’ennemi. Une opération de ratissage est toujours en cours”.

Selon le texte du ministre de la défense, le bilan provisoire établi est de ”Dix-sept (17) décédés Vingt (20) blessés dont six (06) graves évacués tous à Niamey” dans le rang de l’armée, du côté ”ennemi”, il a été enregistré ”Deux colonnes de plus d’une cinquantaine de motos chacune détruites (soit plus d’une centaine de terroristes neutralisés) au cours de leur repli”.

”Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, au nom du Président du CNSP, Chef de l’Etat, Chef Supreme des Armées, présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés”, conclut le communiqué gouvernemental.