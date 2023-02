Le Parti Nigérien pour l’Autogestion, (PNA-AL OUMMA) a célébré, le dimanche 5 février 2023 à son siège national, son 26ème anniversaire de création sous le thème de ‘’quel héritage laissé à la jeunesse par Sanoussi Tambari Jackou, père fondateur du parti.

26ème Anniversaire du PNA AL OUMMA : ‘’Les idéaux du père fondateur seront poursuivis’’

Cette cérémonie a regroupé plusieurs participants venus de toutes les contrées du pays, mais également des responsables des partis amis du PNA AL OUMMA que la présidente du parti Rakiatou Christelle a tenu à rassurer que ’les idéaux du père fondateur seront poursuivis’’. Dans son discours de bienvenue, la présidente du parti, Mme Kaffa Rakiatou Christelle Jackou a présenté ses sincères remerciements aux militants du parti ainsi qu’à ceux des partis amis venus pour leur soutien et leur solidarité.

“Votre présence massive à cette cérémonie commémorative qui marque le 26ème anniversaire du PNA Al Oumma, prouve au besoin, l’importance que vous donnez à notre parti dont la devise est: Unité, solidarité, travail ” a-t-elle déclaré avant de rappeler que son parti a participé à ‘’toutes les élections pour présenter à la population les idéaux du parti dont, entre autres, l’ importance de l’unité, l’ esprit de solidarité et l’amour du travail’’.

‘’Ces idéaux seront défendus par tous les militants conformément à la ligne tracée par notre feu leader’’ a rassuré la présidente du parti qui a saisi cette occasion pour remercier tous les militants pour ‘’être restés soudés d’une part, et pour le travail de renouvellement des structures du parti, d’ autre part’’.

Mme Rakia Christelle Jackou n’a pas, en effet, manqué de saluer la transparence qui a marqué les séances de renouvellement des bureaux dans les régions.Pour davantage défendre ces nobles idéaux, a poursuivi la présidente, ‘’nous continuerons à nouer des alliances avec les partis qui ont la même vision que le nôtre et qui respectent comme nous, leurs engagements. D’ores et déjà nous pouvons vous affirmer que tous les engagements qui ont été pris par le feu Président seront respectés et nous espérons de même de la part de nos partenaires’’.

Mme Rakiatou, a, à cet effet, félicité Mohamed Bazoum, Président de la République, pour ‘’les efforts qu’il déploie pour le mieux-être au Niger en luttant contre l’insécurité’’.‘’Je saisis également cette opportunité pour remercier et encourager nos vaillantes Forces de défense et de sécurité pour leur ardeur et professionnalisme en vue de protéger notre pays’’ a-t-elle fait savoir tout en réitérant son ‘’appartenance à la Mouvance pour la Renaissance de la République (MRN).

Prenant la parole à cette occasion, Pr Issoufou Katambé, représentant du parti au pouvoir, (PNDS-TARRAYA’’a révélé aux participants, à propos du président feu Jackou, que ‘’c’est un homme qui a beaucoup combattu, en milieu estudiantin et politique. Il a joué un rôle important au moment de la libération de l’Algérie, chose qui lui a permis de recevoir une grande reconnaissance de la part des autorités algériennes. C’est un grand homme politique, son histoire reste inoubliable’’.

‘’Au nom de parti que je représente, je vous souhaite très bon anniversaire’’ a conclu le Ministre Katambé.Rappelons que Sanoussi Tambari Jackou, père fondateur du parti nigérien pour l’autogestion (PNA-AL-Oumma est décédé le 18 juillet 2022 à Niamey.

