29 morts, plusieurs terroristes neutralisés, 15 motos et des munitions saisies

Le ministère de la défense nationale déplore à travers un communiqué de presse, publié, le mardi 03 octobre 2023, la mort de 29 de nos vaillants soldats suite à une attaque terroriste intervenue à la suite d’une opération menée par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

D’après cette source, du 26 septembre au 02 octobre 2023, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont mené une opération le long de la frontière avec le Mali afin de neutraliser la menace constituée par l’EIGS fortement implanté dans la zone.

Cette opération a donné des résultats significatifs se traduisant par la neutralisation de plusieurs terroristes et la destruction de nombreux logistiques.

Malheureusement, au cours de leur retraite, “un détachement des FDS a fait l’objet d’une attaque complexe au nord-ouest de TABATOL combinant l’utilisation d’Engin Explosif Improvisé (EEI) et des véhicules kamikazes par plus d’une centaine de terroristes en véhicules et à motos. Cette attaque a hélas causé la perte de plusieurs de nos vaillants soldats.

Le bilan provisoire de cette attaque est de Vingt-neuf (29) soldats, tombés en héros ; deux (02) grièvement blessés;

On dénombre, côté ennemi, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés ; quinze (15) motos détruites; une importante quantité d’armes et de munitions saisie.

Des communications des terroristes contraints au repli ont été interceptées et ont permis d’établir que ces criminels ont bénéficié d’une expertise extérieure.

Selon plusieurs sources, il s’agit de la France, parrain du terrorisme au sahel, qui, à travers la multiplication des attaques cherche à contrecarrer la bonne marche de notre pays.

Au nom du peuple nigérien et du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense Nationale, exprime en cette douloureuse circonstance, ses condoléances les plus émues aux familles des éléments des FDS tombés au champ d’honneur et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Ensuite, Il leur adresse ses félicitations les plus sincères pour leur bravoure et leur dévouement.

Il tient par ailleurs à rassurer la population que tous les efforts seront déployés pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national malgré les opérations de déstabilisation orchestrées par certaines puissances étrangères avec la complicité de traitres nigériens.

Enfin, il réaffirme notre engagement inébranlable pour la sauvegarde de notre patrie. Le sacrifice au combat de ces soldats pour la défense de notre pays ne sera pas vain et constituera une source de fierté et une motivation supplémentaire pour nos FDS et l’ensemble du peuple nigérien dans cette épreuve douloureuse que nous imposent les forces obscurantistes étrangères et locales et dont nous sortirons In Sha Allah victorieux.

En cette circonstance douloureuse, un deuil national de trois (03) jours est observé à partir de ce jour sur toute l’étendue du territoire et les drapeaux seront mis en berne.

Les nigériens qui sont actuellement debout mettront tout en oeuvre pour traquer et neutraliser les ennemis de notre pays. Il n’y aura plus de repit pour les traîtres.

Par Tam-tam info News