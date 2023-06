La lettre d’invitation pour ce sommet a été remise au Président de la République Mohamed Bazoum, le mercredi 7 juin 2023 à son cabinet, au cours d’une audience qu’il a accordée à l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis accrédité au Niger, M. Rashed Saeed Al-Shamsi.

L’objectif de cette visite est d’une part, transmettre ’’les salutations du Président des Émirats Arabes Unis à son Homologue nigérien, et d’autre part, apporter au Chef d’État une invitation pour assister au Sommet Mondial sur le Climat COP28 qui se tiendra à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023’’ a indiqué M. Rashed Saeed Al-Shamsi à sa sortie d’audience.

Par ailleurs , ’’nous avons échangé sur d’autres sujets d’intérêt commun entre nos deux pays, sur le plan politique, économique et autres” a-t-il poursuivi avant de se réjouir de la stabilité et la sécurité qui prévalent en République du Niger ainsi que les efforts fournis par l’État dans ce sens et pour le développement du pays.

Président Bazoum invité au sommet mondial sur le climat COP28 à Dubaï

