4 soldats tués, 3 autres blessés et 7 ”terroristes ” neutralisés en juin

Le communiqué périodique de l’Etat-major des Armées nigériennes de ce 5 juillet, rapporte qu’à travers divers engagements, les Forces Armées Nigériennes (FAN) poursuivent les actions de lutte contre les Groupes Armés Terroristes (GAT) et les Groupes Criminels Organisés (GCO). Elles s’attèlent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d’opérations.

A l’Ouest, au niveau de la Zone d’Opération NIYA (Rive droite du fleuve Niger), la dernière décade de juin a été marquée par un incident d’engin explosif improvisé faisant quatre (04) morts et trois (03) blessés du côté ami.

Dans la même Zone d’opération une série de raids a été menée par les unités dans certaines localités de la zone. Ainsi le 22 juin 2023 un raid mené dans les localités de KOSSA et GOUNTIYENA a permis d’interpeller cinquante-quatre (54) suspects, de neutraliser deux (02) terroristes et de saisir et détruire six (06) motos. Dans la même journée une action similaire opérée à DOLBEL, a permis d’arrêter cinq (05) terroristes, de détruire un (01) véhicule et neuf (09) motos et de saisir six (06) armes dont cinq (05) de type AK47 et un (01) pistolet automatique ainsi que plusieurs munitions et un échantillon d’explosifs. Le 25 juin 2023 un détachement de l’opération est intervenu à BEGOROU TONDO, suite à cette action deux (02) terroristes ont été neutralisés, deux (02) motos détruites, une (01) arme et des munitions récupérées ainsi que quelques effets militaires.

Dans la Zone d’Opération ALMAHAOU (Région de Tillabéry), deux reconnaissances héliportées conduites conjointement avec les partenaires français ont permis d’enregistrer un bilan global de Trois (03) terroristes neutralisés ; Cinq (05) armes de type AK47 récupérées; Six (06) motos saisies et détruites; ainsi qu’un (01) terroriste blessé appréhendé.

Au Nord, dans la Zone d’Opération GARKOUWA (Région d’AGADEZ) la situation été caractérisée par une accalmie relative sur l’ensemble de la zone d’opération. Cependant une opération de bouclage et fouille conduite à TABARAKAT a permis de découvrir une cache contenant deux (02) armes de type AK47, des munitions et accessoires et d’interpeller un (01) suspect.

Au niveau de la Zone de Défense N°8 (DIRKOU), les activités hebdomadaires menées ont permis de dresser le bilan de Soixante-deux (62) orpailleurs interceptés; Trois (03) détecteurs de métaux saisis; Trente et un (31) migrants clandestins secourus; Dix (10) véhicules sans plaques d’immatriculations immobilisés.

A l’Est du pays, au niveau du Secteur 4 de la force multinationale mixte (FMM), des missions de patrouille dans les localités de N’GUIGMI, BAROUA et TOUMOUR ont permis la saisie d’une importante quantité de logistique destinée aux terroristes de BOKO HARAM. Un (01) ravitailleur et deux (02) suspects en liaison avec le groupe terroriste ont été arrêtés. Par ailleurs, 43 personnes avec à leur tête un individu armé quittant le lac et partant vers N’GUIGMI ont été appréhendés.