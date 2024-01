A E S , Transitions politiques  🇳🇪 🇲🇱 🇧🇫: VISITE de CHOGUEL au NIGERA E S , Transitions politiques  🇳🇪 🇲🇱 🇧🇫:

Pour avoir suivi plusieurs Discours et Postures politiques de Choguel Kokalla Maiga, je pense pour deviner le Discours qu’il pourrait tenir Ă l’occasion de cette Visite historique au Niger, en compagnie de son Frère Burkinabe Apollinaire J. K. de Tambèla

En guise d’introduction il va saluer et fĂ©liciter le Brave Peuple Sahelien du Niger moblisĂ© autour du CNSP, pour sa victoire historique contre un symbole fort de colonisation, Ă savoir la prĂ©sence des Troupes Françaises au Nier.

Les autres points de son Message tourneront autour des thématiques ci-après :

1.Maintenir l’Union sacrĂ©e autour du CNSP et de nos FDS . Tacitement cela signifie que nous soyons des Nigeriens Tout Court au sens Noble du Terme. Des Citoyens qui renouent avec leurs valeurs sociales fondamentales, et dĂ©cident de se projetter dans la construction d’un Futur dont ils seront les seuls Artisants.

2. Maintenir une Vigilance accrue pour déjouer toutes les formes de déstabilisation, avec un Focus sur les Forces centrifuges internes imbibées du parfum de la Transition dans la journée, mais qui complotent la Nuit.

3. Accepter le Dialogue sincère entre Frères et SĹ“urs, sauf Ă©videmment avec les “ADNfrelatĂ©s” qui ont choisi de faire la guerre Ă la Patrie.

3. Aucune marche arrière ne sera possible pour revenir dans les chaĂ®nes de soumission, d’exploitation de dĂ©shumanisation, Ă jamais brisĂ©es par les Peuples du Sahel, in cha Allah !

4. Un nouveau Pacte social de vivre ensemble qui rendrait les Nigeriens heureux (les Anciens , les jeunes et les générations futures) , parce ayant été pensé par eux-mêmes et pour eux-mêmes,

5. Rassurer les Peuples du Sahel sur la marche Ă pas sĂ»rs, et rĂ©solue vers la mise en route effective de l’AES, un Instrument communautaire novateur de solidaritĂ© vĂ©ritable pour la dĂ©fense , le dĂ©veloppement et la prospĂ©ritĂ© partagĂ©e.

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de la RÉPUBLIQUE