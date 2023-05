Affaire sonuci: les anciens responsables bientôt devant les tribunaux

Selon une dépêche du lanceur d’alerte, Ibrahim bana, on apprend que sur l’Affaire SONUCI, “Tous les anciens et actuels DG , PCA , responsables financiers , les entreprises partenaires de la SONUCI sont entendus depuis hier par la POLICE JUDICIAIRE sans discrimination.

Nos investigations menées depuis hier nuit ont confirmé la véracité de ces écrits.

A vrai dire, la société nigérienne de construction immobilière, sonuci, devenue au fil du temps une vache à lait d’un des partis politiques membres de la mouvance présidentielle était gérée de manière artisanale et patrimoniale.

Toutes les pratiques mêmes les plus iniques étaient permises. C’était une véritable caverne d’Ali baba.

Un actuel ministre, ancien dg de la boite avait pesé de son poids pour empêcher l’inspecteur général, Guingaray Banakoye de poursuivre ses investigations il y a quelques années.

D’après nos sources, le rapport d’inspection se trouverait toujours à l’inspection générale d’état. Aujourd’hui, le président bazoum a déterré tous ces rapports de malversations et les locaux de la pj ne désemplissent plus.

Les différents responsables et autres sont entrain d’être écoutés et bientôt, les prisons de say, kollo et aitres recevront des nouveaux locataires.