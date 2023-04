An 2 Président Bazoum, diplomatie Signature des accords économiques pour plus de 2600 milliards de FCFA et affirmation de leadership de Niamey

Les deux ans du Président de la République depuis son arrivée au pouvoir le 2 avril 2021, ont été marqués par d’importants évènements sur le plan diplomatique en vue de renforcer la coopération du Niger avec la communauté internationale.

Au total, 92 Accords/Conventions dont 41 dans le domaine de l’économie pour un montant de plus de 2600 milliards de FCFA, 1 accord sur la sécurité et 8 concernant l’environnement ont été signés au cours des deux premières années du Président Mohamed Bazoum, révèle un rapport sur la performance du gouvernement.

Au cours de la période, pour son leadership, le Niger s’est vu octroyé une distinction de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur la mobilité climatique et la Représentation sous régionale de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) relative à l’Action Humanitaire érigée en Commission Régionale pour le Sahel et le Bassin du Lac-Tchad.

Le Niger a présidé en décembre 2021 pour une deuxième fois, le Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre non-permanent, où il a porté plusieurs résolutions dont celle relative à la circulation des armes légères et de petit calibre dans les situations de conflit, la protection des écoles et le lien formel entre le réchauffement climatique et la sécurité dans le monde, renseigne le document.

La diplomatie Nigérienne s’est illustrée à travers les conférences, les réunions bilatérales, les visites bilatérales et la tenue des Commissions-Mixtes de Coopération, ainsi que la coopération au développement.

Au total, 140 rencontres ont été enregistrées au cours des deux années consécutives, documente le rapport officiel, détaillant que dans le cadre de la diplomatie économique, sécuritaire et environnementale, ces rencontres se répartissent comme suit : 22 conférences sous régionales et internationales, 3 réunions bilatérales, 1 réunion Afrique-Japon et 10 visites bilatérales sur l’économie, 22 conférences sous régionales et internationales, 8 réunions bilatérales et 8 visites bilatérales sur le plan sécuritaire et 9 rencontres sous régionales, continentales et internationales et 1 visite bilatérale sur l’environnement.

Le Niger a également organisé le double Sommet de l’Union Africaine sur l’Industrialisation et la Diversification Economique ainsi que sur la Zone de Libre-échange économique Africaine (ZLECAf).

De même, 11 Commissions-Mixtes bilatérales et multilatérales ont été tenues dans le cadre de la coopération au développement.

– 15 Avril 2021 : Le président Bazoum à Brazzaville pour une visite de travail et d’amitié

– 19 Avril 2021 : Le Président Bazoum en visite de travail et d’amitié à Abuja au Nigeria

– 22 Avril 2021 : Le Président Mohamed Bazoum à N’Djamena pour prendre part aux obsèques du défunt Président Idriss Deby Itno

– 5 Mai 2021 : En visite au Niger, le Président de la République démocratique Fédérale d’Ethiopie félicite son homologue nigérien pour la transition démocratique réussie

– 10 Mai 2021 : Le représentant résidant du FMI pour le Niger assure au Président Mohamed Bazoum l’accompagnement de son institution

– 16 Mai 2021 : Le président de la République participe au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines

– 20 Mai 2021 : Visite du Président Bazoum à Bruxelles centrée sur le partenariat Niger-UE et la coopération nigéro-belge

– 24 Mai 2021 : Le Niger et le Maroc réaffirment leur volonté à développer leurs relations de coopération

– 25 Mai 2021 : Le Président Mohamed Bazoum au Sommet extraordinaire de la CBLT d’Abuja axé sur la situation au Tchad

– 25 Mai 2021 : Le Niger et la Belgique fêtent 50 ans de coopération bilatérale

– 30 milliards de 194 milliards de FCFA coût total de trois conventions signées entre le Niger et l’AFD

– 3 Juin 2021 : Sommet ABN des chefs d’Etat en visioconférence : Le Président Bazoum y participe

– 7 Juin 2021 : La Suisse finance pour environ 4,9 milliards de FCFA la gouvernance démocratique du Niger

– 8 juin 2021 : Ouverture à Niamey des négociations intergouvernementales sur la coopération Nigéro-Allemande

– 8 juin 2021 : Le Président Mohamed Bazoum prend part à la Réunion du Comité des chefs d’Etat africains sur les changements climatiques

– 11 juin 2021 : Ouverture par visioconférence de la 13ème session de la Commission de partenariat entre le Niger et le Luxembourg

– 12 Juillet 2021 : Le Président Bazoum à Alger pour une visite d’amitié

– 16 Juillet 2021 : Le Président Bazoum au siège de la ZLECAF à Accra pour prendre part à la cérémonie de développement du buste à l’effigie de l’ancien Président Issoufou

– 27 Juillet 2021 : Sommet mondial sur l’éducation à Londres : Le Président Bazoum y prend part

– 6 Sept 2021 : Arrivée à Niamey du vice-président du conseil présentiel de l’Etat de Libye pour une visite de travail

– 6 Sept 2021 : Coopération : Le Niger et l’Algérie déterminés à ‘’forger un partenariat valable’’

– 8 Sept 2021 : Niger : Le Président de la République prendra part à un sommet virtuel de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée

– 16 Sept 2021 : Sommet Extraordinaire sur la Guinée : Le Président Bazoum à Accra

– 19 Sept 2021 : Fin à Niamey du forum d’investisseurs pakistanais au Niger : Le Président Bazoum augure ‘’ d’excellents résultats’’

– 31 Oct 2021 : Le Président Bazoum Mohamed à Glasgow pour prendre part à la COP26

– 8 Nov 2021 : Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali et la Guinée à Accra : Le Président Bazoum y prend part

– 9 Nov 2021 : Le Président Bazoum au forum sur la paix et à la conférence sur la Libye à Paris

– 9 Nov 2021 : Visite du président Mohamed Bazoum à Paris : la conférence générale de l’UNESC0, la paix et la sécurité au centre des préoccupations

– 2 Dec 2021 : Le Président de la république assiste à la 4ème conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’agence panafricaine de la grande muraille verte

– 9 Dec 2021 : Sommet sur la démocratie aux Etats-Unis : ‘’ je suis un adepte de la démocratie pour l’avènement et la consolidation de laquelle j’ai beaucoup lutté dans mon pays, le Niger’’ (Président)

– 22 Dec 2021 : Le Président la République participe à l’exposition universelle du Doubaï 2020

Au cours de l’année 2022, le 09 Janvier, Le Président Bazoum a assisté au double sommet extraordinaire de l’UEMOA et la CEDEAO sur le Mali à Accra au Ghana

– 20 Janvier : OHADA : Le Niger présidera bientôt le conseil des Ministres de l’institution régionale

– 28 Janvier : Le Président Bazoum participe à un sommet virtuel de la CEDEAO sur le Burkina Faso

– 04 Février : Le Président Mohamed Bazoum au sommet ordinaire des chefs d’Etat de l’UA à Addis Abeba, en Ethiopie

– 09 Février : Le Président Bazoum participe à Nouakchott en Mauritanie à la 2ème conférence africaine pour la paix

– 14 Février : Le Président Bazoum en visite de travail et d’amitié à Monrovia au Libéria

– 17 Février : Le Président Mohamed Bazoum au 6ème sommet entre l’union-Européenne et l’union Africaine à Bruxelles

– 22 Février : Le Président ghanéen Nana Akujo Addo participe au Niger au lancement du projet WAPP de la dorsale Nord

– 23 Février : OHADA : Le Niger aux commandes de l’organisation pour l’année 2022

– 04 Mars : Niger : Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités au Niger

– 08 Mars : Le Président de la commission affaires étrangères de l’Assemblée française réaffirme au Président nigérien, la volonté de la France et de l’Europe de conforter les démocraties en Afrique

– 08 Mars : Signature à Niamey de deux accords de financement entre le gouvernement du Niger et la République d’Italie

– 09 Mars : Diplomatie : Le Président nigérien Mohamed Bazoum prend au forum d’Antalya en Türkiye

– 18 Mars : Afrique de l’ouest : 48 millions d’euros de l’AID pour financer un programme de résilience du système alimentaire dans la sous-région

– 21 Mars : 48ème session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI : Le premier ministre pakistanais exhorte les pays ‘’ à s’adapter aux changements mondiaux’’

– 24 Mars : Le renforcement de la coopération France-Niger au centre d’un entretien entre le président Bazoum et l’Ambassadeur de France au Niger

– 25 Mars : Le Président Mohamed Bazoum au sommet de la CEDEAO sur le Mali à Accra

– 27 Mars : Coopération : Le Niger réaffirme son attachement au partenariat Japon-Afrique (Chef de la diplomatie)

– 29 Mars : Signature à Niamey d’un accord de financement du nouveau plan d’actions 2021-2027 entre le Niger et l’UE pour un coût global de 197 milliard de CFA

– 31 Mars : Niamey accueillera le sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEN-SAD en 2023

– 02 Avril : Niamey accueillera du 20 au 25 novembre 2022 un sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique

– 14 Avril : Niamey : Signature de deux accords de financement entre le Niger et la BAD d’un coût global de 91,05 milliard de CFA

– 20 Avril : Sahel : Le Niger et la Belgique signent deux conventions sur le climat pour un montant global de 32 milliard de CFA pour 2022-2026

– 06 Mai : Niger : Signature d’accord de transfert des structures de formation professionnelle entre la Suisse et le Niger

– 08 Mai : Le Président Mohamed Bazoum prend part à Abidjan à la 15èmeconférence de la COP15

– 25 Mai : Signature de trois conventions de financement entre le République du Niger et l’Union Européenne d’un montant de 70 milliard de CFA

– 25 Mai : Niger : Plus de 3 milliard de FCA de la Suisse pour promouvoir l’entreprenariat local dans le pays

– 2 Juin : Le Président Bazoum invité à effectuer une visite de travail au Pakistan au mois d’Aout prochain

– 5 Juin : Visite du premier ministre luxembourgeois au Niger : Le Président de la République offre un diner de gala à son hôte

– 5 Juin : Niamey : Le Président Bazoum demande à la coopération luxembourgeoise de redoubler d’effort dans le secteur de la digitalisation

– 10 Juin : L’ambassadeur de la Turquie au Niger fait ses adieux au Président Mohamed Bazoum

– 14 Juin : L’ambassadeur du Turquie au Niger fait commandeur dans l’ordre du Mérite du Niger

– 15 Juin : La représentante résidente du PNUD au Niger fait ses adieux au premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou

– 16 Juin : Le premier ministre élevé par la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de protection civile

– 23 Juin : Le Président de la République Mohamed Bazoum effectue une visite d’Etat à Abidjan en Côte d’Ivoire

– 03 Juillet : Le Président Bazoum a quitté Niamey pour Accra, au Ghana pour prendre part au 61ème sommet ordinaire des chefs d’Etat de la CEDEAO

– 15 Juillet : Niamey : Le Niger et la France signent deux conventions de 43 milliard de CFA en aide budgétaire et en financement de l’accès à l’électricité

– 1er Août : Niger : La cheffe de la délégation de l’UE fait ses adieux au président de la République

– 4 Août : La Cheffe de la délégation de l’UE au Niger fait ses adieux au Président de l’Assemblée nationale

– 4 Août : La cheffe de délégation de l’UE au Niger, en fin de mission, élevée au grade commandeur de l’ordre de mérite du Niger

– 10 Aout : Niamey abritera à partir du 25 novembre prochain un sommet extraordinaire su ZLECAF

– 6 Septembre : Le Président de la République Mohamed Bazoum au sommet de l’alliance pour une agriculture verte en Afrique (AGRA)

– 6 Septembre : L’ambassadeur algérien en fin de mission au Niger fait ses adieux au premier ministre

– 8 Septembre : L’ambassadeur d’Algérie en fin de mission fait commandeur dans l’ordre de mérite du Niger

– 8 Septembre : Le représentant résidant de l’UEMOA, en fin de mission au Niger, fait ses adieux au premier ministre

– 8 Septembre : Niamey : Environ 2 milliard de CFA du Japon en assistance alimentaire au Niger

– 9 Septembre : L’ambassadeur de France, en fin de mission, élevé au grade de commandeur de l’ordre du mérite du Niger

– 13 Septembre : Le Président de la République signe le livre des condoléances du Royaume Uni

– 14 Septembre : La cheffe de mission de l’organisation internationale pour la migration (OIM) fait ses adieux au premier ministre

– 14 Septembre : Le Président de la République Mohamed Bazoum prend part à la 77ème session de l’assemblée générale des Nations Unies

– 14 Septembre : L’ambassadeur de France en fin de mission fait ses adieux au président de l’assemblée nationale

– 14 Septembre : L’ambassadeur de France au Niger fait ses adieux au chef du gouvernement

– 15 Septembre : Le Niger accueillera le sommet extraordinaire des chefs des Etats et de gouvernement de l’Union Africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine le 2 novembre 2022 à Niamey

– 15 Septembre : La cheffe de mission de l’OIM au Niger élevée chevalier dans l’ordre du mérite du Niger

– 29 Septembre : Plus de 30 milliard de CFA engagés par l’USAID pour répondre à l’insécurité alimentaire au Niger

– 5 Octobre : La nouvelle directrice de la mission de l’USAID présentée au chef du gouvernement nigérien

– 7 Octobre : Le Président de la République reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

– 20 Octobre : La nouvelle directrice de la mission USAID Niger prête serment

– 28 Octobre : L’ambassadeur de l’Inde en fin de mission au Niger fait ses adieux au Président Bazoum

– 31 Octobre : L’ambassadeur de l’Inde en fin de mission fait commandeur dans l’ordre du Niger

– 2 Novembre : Diplomatie : Le Niger et la Grèce renforcent leur coopération à travers la signature de deux protocoles d’entente

– 7 Novembre : COP27 : Le Président Bazoum établit une corrélation entre violence au sahel et changement climatique

– 18 Novembre : Sommet OIF : arrivée du Président Mohamed Bazoum à Djerba

– 25 Novembre : Ouverture à Niamey du sommet de l’UA sur l’industrialisation et la diversification économique de l’Afrique et une session sur la ZLECAF

– 1 décembre : Diplomatie parlementaire : une délégation du groupe d’amitié parlementaire Algérie-Niger reçue par le Chef de l’Etat nigérien Mohamed Bazoum

– 6 décembre : Mohamed Bazoum, nouveau président en exercice de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’UEMOA

– 8 décembre : Fin de mission du Président Bazoum en Italie et France

– 11 décembre : 2eme sommet USA-Afrique : Le renforcement de la coopération et le progrès des priorités communes à l’ordre du jour

– 14 décembre : Le Président Bazoum prend part à un diner de travail au siège du congrès américain

– 15 décembre : Les Etats-Unis, le Niger et le Bénin signent un accord de don de 504 millions de dollars US pour investissement d’envergure régionale

– 16 décembre : Fin sommet US-Afrique : Retour du Président Bazoum à Niamey

En 2023, 14 Février le président Bazoum quitte Niamey pour Bruxelles en Belgique et Addis Abeba en Ethiopie

– 15 Février : Le Président Bazoum en visite de travail en France

– 16 Février : Le Président de la république à Addis Abeba pour la 36èmesession ordinaire des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA

– 20 Février : Le Président Bazoum participe au 6ème sommet extraordinaire des chefs d’Etats du G5 Sahel à Ndjamena

– 21 Février : Visite de travail du Président Bazoum à Libreville

– 21 Février : Au Gabon, le Président Bazoum évoque la coopération bilatérale, la suppression de visa et le changement climatique avec son homologue

– 5 Mars : Le Niger prend part à la conférence de Doha sur les PMA

– 13 Mars : visite officielle du Président Bazoum au Bénin : l’axe Niamey-Cotonou se renforce

– 16 Mars : Le secrétaire d’Etat américain est arrivé au Niger pour une visite de deux jours

– 2O Mars : La coopération économique et commerciale au centre d’une visite d’amitié et de travail du Président Mohamed Bazoum au Togo

– 29 Mars : Arrivée à Niamey du Président du Groupe de la Banque Mondiale David R. Malpass