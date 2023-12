An 3 du décès du l’ancien président Tanja : le MPCR rend hommage à l’illustre disparu

A l’occasion de l’an 3 de la disparition de l’ancien Président de la République, Mamadou TANJA, le Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté et de la République (MPCR) a rendu publique, ce vendredi 24 novembre 2023 à son siège, une déclaration pour honorer la mémoire d’un grand patriote, l’ancien président Tandja.

C’est à travers une déclaration de presse lue par M. Nouhou MAHAMADOU ARZIKA, Président du mouvement que le MPCR commémore le 3ème anniversaire de la disparition de l’ancien Président TANJA qui a tiré sa révérence le 24 novembre 2020 de suite d’une longue maladie.

Tandja est né en 1938 à Mainé-soroa dans la Région de Diffa, officier des FAN, membre du Conseil militaire suprême (CMS) et président du parti politique le Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD-Nassara) du 5 novembre1991 au 20 décembre1999, Mamadou TANJA a été élu président de la République du 22 décembre 1999 au 18 février 2010 où il a été renversé par un coup d’État.



Tanja est décédé à la suite d’une longue maladie le 24 novembre 2020 à Niamey.

”Ce jour 24 novembre 2023, cela fait exactement trois ans, jour pour jour, que l’ancien Président de la République M. Mamadou TANJA nous a quitté physiquement à tout jamais à cause de la mort qui l’avait surpris à cette fatidique date qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériennes et des Nigériens, des villes et des campagnes ainsi que la communauté internationale, a déclaré le président du MPCR.

Selon Nouhou Arzika cet anniversaire intervient à un moment où ”notre peuple est en lutte pour l’affirmation de sa souveraineté et la sauvegarde de la patrie face aux mesures injustes, illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA suite aux évènements du 26 juillet 2023 avec l’avènement du CNSP qui a décidé de mettre fin au règne de l’oligarchie prédatrice qui a pris en otage notre processus démocratique et mis le pays sous coupe réglée”.

A cet égard, a poursuivi M. Nouhou ARZIKA, le peuple dans son ensemble s’est mobilisé stoïquement pour soutenir de jour comme de nuit le CNSP dans sa volonté de porter le combat citoyen de l’affirmation de la souveraineté et de la denonciation des accords de defense fantaisistes, mitoyens avec la France pour le retrait sans condition de leurs bases militaires de notre pays.

”Telle est la situation actuelle de notre pays en ce jour de souvenir et d’hommage citoyen que nous rendons au président Mamadou TANDJA, qui avait fait preuve d’un patriotisme sourcilleux en son temps dans la recherche des solutions aux multiples préoccupations des populations des villes et des campagnes à travers des initiatives d’actions salvatrices et même révolutionnaires pour oser envisager la refondation de la République,” a-t-il relevé.

Le président du MPCR conclut en Rendant un hommage citoyen et patriotique amplement mérité à ce digne fils du Pays qui avait porté haut l’étendard de l’éthique et du sens de la responsabilité dans la gestion des affaires de l’Etat en démocratie citoyenne respectueuse des aspirations profondes et dynamiques du peuple souverain.

Rappelons que, la fatiya de l’anniversaire de feu TANJA serait faite à son domicile.