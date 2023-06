’ARCEP remet son rapport 2022 au Premier Ministre

La présidente du conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste, Mme Bety Aichatou habibou oumani a remis au Premier Ministre Ouhoumoudou Mahamadou, le vendredi 23 juin 2023, le rapport annuel 2022 de l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et de la Poste (ARCEP).

Après la remise de ce document, la Présidente de ladite institution, Mme Bety Aichatou Habibou Omani a déclaré que ’’ce présent rapport résume globalement les activités de l’ARCEP’’ pour l’année 2022.

Ainsi, a-t-elle indiqué, ’’nous avons 4 opérateurs de téléphonies, à savoir Airtel, Moov Africa, Zamani et Niger Telecom qui ont enregistré un chiffre d’affaires annuel de 278,6 milliards de CFA en 2022, soit une augmentation de 4% et un parc abonnés mobile de 16 millions et un parc d’abonnés fixe qui s’élève à pratiquement 117.000 abonnés’’.

Par rapport à la pénétration du mobile, la Présidente de faire savoir qu’il est à ‘’63% cette année contrairement en 2021 où il était en 61%, et le taux de pénétration internet s’élève à 37% cette année’’.

Parlant des défis, Mme Bety Aichatou d’annoncer qu’au ‘’niveau de la qualité des services, nous avons toujours une défaillance parce que le réseau est saturé et il n’y a pas beaucoup d’investissements, et comme défis nous avons également la mise œuvre de la portabilité des numéros et de la comptabilité analytique des opérateurs’’.

S’agissant de la poste, Mme Bety de faire également savoir que’’nous avons trois opérateurs postaux qui sont légalement reconnus, à savoir Niger poste, Red Star et DHL, et nous avons une concurrence déloyale des prestataires qui n’ont pas pris des licences au Niger, mais qui ont pris des licences dans la sous-région’’.

Comme défis encore, a-t-elle poursuivi, ’’nous avons la loi postale qui a été élaborée et nous attendons que cette loi soit vraiment validée pour que les activités au niveau de la poste soient des activités performantes parce que la poste est devenue aujourd’hui un secteur dynamique et qui assure beaucoup de services de proximité‘’.

‘’Nous avons aussi, en termes de perspective, de renforcer la capacité au niveau de l’ARCEP pour acquérir beaucoup de matériels et de communications électroniques pour nous permettre de mieux poursuivre notre mission de régulation’’ a conclu la Présidente de l’ARCEP, Mme Bety Aichatou oumani habibou.