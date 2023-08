Arrivée ce jour à Niamey d’une délégation de la CEDEAO conduite par l’ancien Président du Nigéria Abdulsalami Abubakar

Une délégation de la communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) est arrivée à Niamey, en début d’après midi de ce samedi 19 Août 2023.

Cette délégation conduite par l’ancien chef de l’État nigérian Abdulsalami Abubakar a été accueillie à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey par les membres du conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) et le Premier Ministre de la transition.

La délégation est composée notamment du sultan de Sokoto Muhammadu Sa’adu Abubakar, l’un des principaux chefs religieux nigérians et de M. Omar Alieu Touray, Président de la Commission de la CEDEAO.

L’ancien Président nigérian et sa délégation sont reçus par le Président du CNSP, le général de brigade Abdourahamane Tiani.

La délégation de la CEDEAO a aussi rencontré l’ex président bazoum pour s’enquérir de son état de santé.

Depuis le coup d’État du 26 juillet dernier au Niger, la CEDEAO a imposé des sanctions contre le pays. Cette mission de l’institution communautaire a entrepris une opération de médiation pour trouver avec les nouvelles autorités du pays des voies et moyens devant conduire à l’allègement ou la levée de ces sanctions.

Selon plusieurs sources, les autorités nigériennes ont demandé à la CEDEAO l’allègement de ces sanctions iniques et humiliantes en particulier, la fourniture de l’électricité, la levée des sanctions sur les produits alimentaires et les médicaments.