Au Niger : quand la politique perd sa quintessence, c’est le pays qui en pâtit

“Notre pays est riche, il a beaucoup de ressources, mais il est confronté à plusieurs défis du développement.” C’est cette rengaine que beaucoup de Nigériens répètent couramment et qui dénote à tout point de vue, leur aspiration au développement. En conséquence, si tant est que nous voulons développer le Niger, il est utopique de penser que les défis peuvent être relevés par une partie de la population. En effet, le Niger a besoin des efforts conjugués de tous ses citoyens. Aujourd’hui plus que jamais, avec la situation de crise que traverse notre pays, s’il y a un défi qui doit nous interpeller, c’est celui de l’instabilité politique liée au phénomène récurrent de l’interruption forcée de notre processus démocratique. Nous avons donc le devoir de créer les conditions de l’enracinement de la démocratie dans notre pays, car elle nous offre un environnement propice pour participer librement à la vie politique de la cité.

Lorsque la démocratie et la bonne gouvernance se pérennisent, la stabilité et le progrès sont au rendez-vous. C’est pourquoi le parachèvement du processus démocratique et la moralisation de la scène politique doivent aller main dans la main. Bien sûr que pour les nigéro-pessimistes, cette synchronisation est utopique à cause du dévoiement de la démocratie et de la politique dans notre pays. Il faut pourtant, s’inscrire dans la logique du changement qui est le seul gage de l’amélioration substantielle des conditions de vie du plus grand nombre.

Depuis l’enclenchement du processus démocratique, du 09 février 1990 à nos jours, en passant par la Conférence Nationale Souveraine, ça fait plus de trois décennies que les Nigériens sont dans la ferveur politique avec la prolifération des partis politiques et la politisation tous azimuts de la société. A l’instar de nombreux pays dans le monde, au Niger, les citoyens jouissent de la liberté de discuter de tout ce qui a trait à la vie du pays. Ils défendent leurs opinions selon leurs orientations idéologiques ou dans la plupart des cas, selon leurs intérêts particuliers. En politique, s’il y a une chose qu’ils professent unanimement, c’est l’amour de la patrie. Toutefois, les évènements et les situations révèlent certains et démasquent d’autres.

Dans son essence, la politique est noble, elle est fondamentale pour la société; elle vise à la rendre juste, égalitaire, libre, solidaire et prospère. Pour bien faire de la politique, il faut connaître, comprendre et satisfaire les aspirations du peuple. Dans cette optique, Il va sans dire qu’il faut être animé par un sens élevé de civisme et par la volonté de servir son pays et non se servir de son pays pour se servir. Tel n’est pourtant pas le cas dans notre pays; la politique est pervertie, elle sert plus les individus que le pays. La courtisanerie et l’opportunisme se sont répandus dans la sphère politique.



Malheureusement, ces antivaleurs sont tolérées et encouragées par les gouvernants.

Les partis politiques qui sont incontournables en démocratie et qui ont pour but la conquête ainsi que l’exercice du pouvoir se caractérisent, dans la plupart des cas, par leur manque de programmes et de projets de société. C’est d’ailleurs ce qui explique leur incohérence dans les choix qu’ils opèrent et leur versatilité dans les relations qu’ils entretiennent, ce qui donne lieu à des compositions, des décompositions et des recompositions des alliances. En outre, ils souffrent d’un manque de démocratie interne qui a des effets négatifs sur la gestion démocratique de la cité. Dans beaucoup de partis, les réunions et les concertations sont quasi inexistantes; là où elles existent, les contradictions et les contestations sont étouffées. Évidemment que dans une telle situation les réflexions et les bonnes initiatives se raréfient.

Du fait de l’imposture, de l’inculture et de l’absence de la formation politico-idéologique, une majeure partie des membres des bureaux et des militants de base ignorent ou bafouent les fondements idéologiques de leurs partis. Avec un tel comportement, il est indéniable que leur militantisme est sujet à caution et leurs motivations d’adhésion sont subjectives. Ce n’est d’ailleurs pas surprenant que la fausseté supplante l’honnêteté et que l’opportunisme évince le militantisme.



Cet état de fait développe une tendance éhontément arriviste, clienteliste et affairiste dont les tenants sont de plus en plus nombreux et plus coriaces. En réalité, ils abusent de la politique, car elle leur sert de refuge, de tremplin et de bouclier.

C’est vrai qu’un adage dit qu’il faut de tout pour faire un monde; le monde politique nigérien est aussi fait de tout et c’est un monde où tout se fait, souvent au détriment du peuple. Ainsi, les gens s’accomodent d’une relation factice dans laquelle ils ont des conceptions dissemblables de la politique. Bien évidemment, dans un tel contexte, le bien et le mal ne peuvent pas ne pas se côtoyer et se bousculer. Les conditions du triomphe du bien sur le mal n’étant pas encore créées, il va de soi que cette situation constitue un obstacle rédhibitoire au développement du pays. C’est la raison pour laquelle l’assainissement des mœurs politiques est une nécessité absolue.

Au vu de l’ampleur et de la profondeur du pervertissement de la politique dans notre pays, la solution ne peut pas se décréter, elle n’est pas non plus entre les mains de quelques personnes et ne peut pas intervenir d’un coup de baguette magique. Certes, des réflexions ont été faites, mais les dispositions nécessaires n’ont pas été prises. Les citoyens qui croient au changement doivent s’investir et travailler en synergie pour éveiller les consciences en vue de susciter une mobilisation permanente autour de la politique de l’intérêt général.

Les mentalités et les comportements peuvent être un atout, tout comme ils peuvent être un handicap. De ce point de vue, nous sommes tous concernés. Si nous voulons sortir du rêve du développement pour être dans sa réalité, la politique doit garder sa quintessence, quand elle la perd, c’est le pays qui en pâtit. Dans ce cas, la situation oblige de revenir aux fondamentaux, d’où la nécessité pour les Nigériens en général et en particulier les différents acteurs de la démocratie qui structurent et influencent la vie politique de prendre le problème à bras-le-corps. Ainsi, chacun va jouer sa partition, surtout les partis politiques peuvent servir de locomotive pour la stabilité et le développement.