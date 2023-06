BAC 2023 : 92 956 candidats de 213 centres d’examens affronteront ce lundi les épreuves écrites au Niger

A la veille des épreuves écrites du Baccalauréat, session 2023, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, PhD Mamoudou Djibo a salué, ce dimanche 18 juin 2023, au nom du gouvernement, l’ensemble des acteurs de l’école nigérienne pour le bon déroulement de l’année scolaire ayant abouti à l’organisation de ces examens.

Ils sont au total, 92 956 candidats, toutes séries et spécialités confondues, parmi lesquels 37 837 filles, soit un taux équivalent à 40,70% de l’effectif global, qui vont se lancer à la conquête du premier diplôme universitaire cette année à partir de ce lundi 19 juin 2023 sur toute l’étendue du territoire.

A cette occasion, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche s’est réjoui du fait que le pays organise cette année le baccalauréat dans la tranche définie par la directive de l’UEMOA portant instauration d’une période unique de tenue du baccalauréat dans les Etats membres de l’Union.

Ainsi, a-t-il relevé, ’’on note une progression de 7,05% de l’effectif des candidats par rapport à 2022 et le nombre de centres d’examen est passé quant à lui de 202 en 2022 à 213 en 2023’’.

’’Aujourd’hui, tous les jurys sont en place et prêts pour le déroulement de cet important événement de la vie nationale’’ a fait savoir PhD Mamoudou Djibo qui, au nom du gouvernement, a remercié tous les acteurs de l’école nigérienne qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre d’atteindre cet objectif.

Par ailleurs, il a tenu à rappeler ’’ avec insistance que les autorités nigériennes, au premier rang desquelles le Président de la République Mohamed BAZOUM et le Chef du Gouvernement Ouhoumoudou MAHAMADOU, sont fermement attachées à l’organisation d’examens propres dans notre pays’’.

D’autre part, le ministre a saisi cette opportunité pour rappeler que la lutte contre la fraude doit être un véritable leitmotiv tout en saluant, ’’les immenses efforts et l’accompagnement constant de la Haute Autorité de lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA), des Forces de Défense et de Sécurité, dans notre combat commun contre le phénomène de la corruption, en particulier concernant le baccalauréat’’.

’’C’est du reste de la crédibilité du baccalauréat nigérien et de la qualité de notre enseignement supérieur que dépend le développement de notre pays’’ a-t-il souligné tout en garantissant de tout mettre en œuvre pour avoir des résultats objectifs reflétant le niveau réel des candidats.