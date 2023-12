Bénin: le président talon fait marche arrière

Le président béninois Patrice Talon s’adressant aujourd’hui, jeudi 21 décembre 2023 aux parlementaires béninois a déclaré vouloir “rétablir rapidement les relations” entre le Bénin et ses voisins qui ont connu des coups d’Etat.

Le chef de l’Etat a affirmé qu’il y avait “un temps pour condamner, un temps pour exiger et un temps pour faire le point et prendre acte”, évoquant notamment le Niger, où en juillet, un coup d’Etat avait renversé le président bazoum.

On se rappelle que le président béninois était parmi les chefs d’état les plus virulents contre le Niger.

Il avait pris des positions extrêmes qui ont irrité les nigériens. De telle sorte que la majorité des nigériens voudrait une rupture totale avec le port de cotonou.

Mais face à la détermination du peuple nigérien qui ne veut plus entendre parler du régime déchu et surtout les succès engrangés par la diplomatie nigérienne, le président béninois confronte à une grave crise économique est obligé de revenir à la raison.

Comment Niamey va t-elle accueillir cette volte-face béninoise, c’est la grande question à multiples inconnues.