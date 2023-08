Bientôt un secrétariat conjoint tripartite de coordination des actions des trois pays pour faire face aux défis communs

En visite de travail au Niger, une délégation ministérielle composée des Ministres des affaires étrangères du Burkina Faso et du Mali a, dans un communiqué conjoint signé par les trois pays et publié le 24 août 2023, annoncé la mise en place prochaine d’un secrétariat conjoint tripartite de coordination des actions de ces trois pays pour faire face aux défis communs auxquels ils font face.

Ces trois pays ont décidé de mettre en place un cadre de concertation qui leur permet de coordonner leurs actions afin de faire face aux situations et défis multiples auxquels ils sont exposés.

Ce cadre de concertation reste, cependant, ouvert aux pays qui souhaitent participer à cette dynamique afin de répondre aux préoccupations et besoins de leurs populations en matière de paix, sécurité et développement économique et monétaire.

Il sera, disent-ils, ‘’un Secrétariat conjoint’’ dont la mission essentielle sera de coordonner les actions des trois pays dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent qui sévissent dans ces trois pays, de l’économie, et de la politique, le but ultime étant ‘’d’impulser et de dynamiser la coopération entre les trois pays, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs, qui aspirent à une souveraineté pleine, à la paix, à la sécurité et au développement’’ indique le communiqué ayant sanctionné la visite.

Les trois délégations se sont, par ailleurs, dites ‘’convaincues de la nécessité de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et Culturel entre les trois pays et ont convenu d’accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des commissions tripartites de coopération’’.

C’est pourquoi elles se sont engagées à ‘’coordonner leurs actions dans le sens d’une plus grande appropriation des décisions concernant leurs pays respectifs à travers des partenariats ouverts et respectueux de l’égalité et de la souveraineté qui fondent les relations entre Etats’’ rapporte toujours le communiqué tripartite.

Ainsi, au plan sécuritaire, le Burkina, le Mali et le Niger entendent désormais unir leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans leurs pays respectifs particulièrement dans la zone des trois frontières.

Pour cela ils ont insisté sur ‘’la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération, d’échange de renseignements et d’opérations conjointes, en vue d’être plus efficaces face à l’action de Groupes terroristes’’ et convenu de ‘’s’accorder des facilités d’assistance mutuelle en matière de défense et de sécurité en cas d’agression ou d’attaques terroristes’’.

Rappelons que depuis le coup d’Etat intervenu le 26 juillet 2023 et les sanctions de la CEDEAO qui s’en sont suivies, les nouvelles autorités nigériennes ont reçu le soutien de leurs homologues du Burkina Faso et du Mali avec à la clé des facilités pour faire face aux conséquences de cet embargo ouest africain.