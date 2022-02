Contrôle des qualités de service : les équipes de l’Arcep en mission de terrain à l’intérieur du pays

Une équipe de l’Arcep conduite par le Chef de Département en charge du contrôle de la Qualité de Service, M. AMADOU SALEY Ibrahim est en mission depuis le 05 février 2022 dans la région de Tahoua pour s’assurer de la qualité des services offerts par les opérateurs de téléphonie mobile tant sur la couverture que sur la Qualité de Services des appels, des SMS et de l’Internet.

Ainsi après maradi, zinder et Agadez, l’équipe de l’ARCEP sillonnera la commune urbaine de Tahoua et les localités de Konni et Madaoua.

L’ARCEP entend ainsi, conformément à ses missions, s’assurer que les consommateurs ont accès à des services de qualité partout au Niger, conformément la règlementation en vigueur et aux vœux des plus hautes autorités du pays.

Pour rappel, lors de la rencontre qu’il a initiée avec les responsables du secteur des communications électroniques, le Président de la République, SEM Mohamed Bazoum a insisté sur l’amélioration du cadre règlementaire, fiscal et technique dudit secteur.

Aussi, l’on peut sans risque de se tromper, affirmer que cette mission d’audit de l’ARCEP dans les régions du Niger, contribuera assurément à mieux protéger les intérêts des consommateurs pour un meilleur développement du secteur des communications électroniques.

C’est un rappel,

L’autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), est une Autorité Administrative indépendante, rattachée au Cabinet du Premier Ministre, créée par la loi 2018-47 du 12 juillet 2018.

Elle est chargée de la régulation des secteurs des Communications Electroniques et de la Poste.

A ce titre, elle veille à l’application stricte des textes législatifs et réglementaires, au respect des conventions, des termes des licences, des autorisations, des déclarations des opérateurs exerçant dans les secteurs des Communications Electroniques et de la Poste.

L’ARCEP a acquis au cours des exercices 2020 et 2021 deux (02) plateformes de mesures drive-test et de post traitements multiformats pour le contrôle de la couverture et de la qualité de service (QoS) des réseaux mobiles 2G, 3G et 4G.

Ce sont donc ces matériels de dernière génération que l’équipe technique de l’ARCEP utilise pour effectuer cette mission d’audit de la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile, qui la conduira dans plusieurs régions du pays.