ONU: la Rwandaise Valentine Rugwabiza en lice pour diriger la Minusca

La force des Nations unies en Centrafrique, la Minusca doit changer de patron d'ici la fin du mois, et le chef de l'ONU a déjà présenté au Conseil de sécurité sa candidate, la Rwandaise Valentine Rugwabiza devrait succéder au Sénégalais Mankeur Ndiaye, qui était en poste depuis 2019. Aucun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui peuvent influencer les propositions du secrétaire général, n'y voit d'inconvénient.

Le P5 ayant indiqué à Jean-Pierre Lacroix approuver la candidature de Valentine Rugwabiza comme représentante du secrétaire général en Centrafrique, celle-ci devrait être confirmée très vite par l’ONU.

Ambassadrice du Rwanda au QG new-yorkais des Nations unies depuis 2016, c’est une diplomate au long cours qu’Antonio Guterres a choisie. Même si elle a commencé sa carrière dans les affaires, elle est nommée dès 2002 représentante du Rwanda au bureau de l’ONU à Genève ; puis de 2005 à 2013, elle est directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale du commerce, avant de prendre des postes de niveau ministériel à Kigali. Et de représenter son pays trois ans plus tard à New York.

Partenaire sécuritaire important de la Centrafrique, le Rwanda est depuis l’an premier contributeur des troupes au sein de la Minusca avec 1.700 casques bleus sur un peu moins de 12.000 – des soldats rwandais ont aussi été déployés à Bangui au niveau bilatéral pour faire respecter l’Accord de 2019.

Enfin, le président rwandais est réputé attaché aux solutions africaines pour les problèmes africains, ce qu’incarne parfaitement Valentine Rugwabiza.