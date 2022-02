L’OPÉRATION MILITAIRE RUSSE EN UKRAINE DIVISE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

Très tôt, ce matin, la Russie engage une opération militaire contre l’Ukraine, un pays souverain. Le Président Poutine prétend justifier cette agression d’un pays indépendant et souverain à travers une supposée défense des séparatistes de l’est du pays.

La Chine semble soutenir la Russie, d’aucuns disent qu’elle pourrait nourrir aussi les velléités d’annexer Hong Kong ou la Taïwan.

Elle dit comprendre les préoccupations de la Russie et rejette le mot invasion utilisé par les occidentaux s’agissant de cette opération militaire russe en Ukraine. Une réunion extraordinaire du G7 prévue ce jeudi, 24 février 2022.

L’OTAN compte se réunir demain, vendredi en visioconférence. Entre temps l’opération militaire russe contre l’Ukraine se poursuit. Dans tous les cas la réponse de l’OTAN ne serait pas militaire. Comment est ce que la communauté internationale parviendra t – elle à dissuader la Russie à mettre fin à cette agression?

Au Conseil de Sécurité des Nations unies, la Russie peut compter sur le soutien de la Chine. Le Président Emmanuel Macron à l’occasion d’une brève adresse à la nation déclare que le Président Poutine, en agissant ainsi, porte atteinte à la paix et la stabilité de l’Europe.

Au delà des déclarations et sommets, les ukrainiens s’attendent à des mesures concrètes et dissuasives de l’Europe, de l’OTAN et de l’ONU afin d’amener la Russie à arrerer immediatement cette agression militaire contre un pays indépendant et souverain.