SAHEL-Niger 2022 : La 7ème Édition S’ouvre Aujourd’hui Sous Le Signe De La Compétitivité Des Chaines De Valeurs Agroalimentaires À L’ère De La ZLECAF

La 7ème édition du Salon de l’Agriculture, de ‘l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage (SAHEL- Niger) 2022 s’ouvre aujourd’hui au Palais du 29 juillet de Niamey. Les acteurs, notamment les entrepreneurs et partenaires techniques et financiers exposeront, jusqu’au 2 mars prochain, leurs progrès et innovations dans l’évolution du secteur. Cette édition 2022, placée sous le haut patronage du Président de la République, SE Bazoum Mohamed, qui intervient à l’ère de la Zone Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF), se veut d’être la plus éclatante de toutes celles organisées auparavant.

Le SAHEL 2022 a pour thème: « L’Agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comment assurer : la modernisation des techniques, la compétitivité des chaines de valeurs, l’entreprenariat des jeunes et des femmes ». l’événement est organisé par le Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA) en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et des autres Ministères sectoriels que sont le Ministère de l’Elevage, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification, le Ministère de l’Hydraulique, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes, le Ministère de la Formation professionnelle, ainsi que le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » (HC3N).

Le HC3N porte, particulièrement, pour la circonstance tout un pavillon de 60 stands dédiés à 47 femmes transformatrices accompagnées par le haut-commissariat dans le processus de certification et 13 femmes ayant bénéficié de sa part des équipements de transformations. L’I3N, entend ainsi, s’illustrer comme « catalyseur de la transition technologique » qui crée les conditions appropriées pour accroître significativement et durablement la productivité des systèmes de productions agro – sylvo – pastorales et halieutiques.

C’est dire que SAHEL Niger 2022, un événement annuel dont la précédente édition (en 2020) a par ailleurs été marquée par la dimension internationale qu’il prend avec la participation des pays de la sous régions, du Maghreb et de l’Europe, s’annonce sous des beaux auspices des progrès qui témoigneront de l’élan de l’industrialisation de l’agroalimentaire nigérien face aux défis de compétitivité dans le contexte de la Zone libre échange continental Africaine.

La cérémonie solennelle d’ouverture du Salon, sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l’Etat, SE Bazoum Mohamed, interviendra à la 2ème journée (demain 26 février) et la clôture reste maintenue pour le mercredi 2 mars prochain. A noter que le Salon est ouvert au public à partir d’aujourd’hui 25 février.