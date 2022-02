La guerre froide considérée comme révolue,  se profile à l’horizon

La guerre froide est la période des fortes tensions géopolitiques et géostratégiques, qui avait existé entre d’une part , les États-Unis d’Amérique et ses alliés de l’Ouest et d’autre part, l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, l’URSS , ses Etats et ses alliés de l’Est.

La guerre froide était un conflit idéologique qui opposait le capitalisme libéral et démocratique, mené par les États-Unis d’Amérique et ses alliés, et le système socialo-communiste , qualifié par ses adversaires de « totalitaire » , conduit par l’URSS, et certains pays de l’Europe de l’Est, pendant la période de 1946 à 1991.

Les causes de la guerre froide résident dans l’incompatibilité idéologique entre les États-Unis et l’ URSS, en effet, les USA prônaient le capitalisme libéral et l’URSS défendait le socialisme.

La fracture entre les États-Unis et l’URSS ne datait pas de 1946, elle remontait à la révolution Russe de 1917, avec l’arrivée au pouvoir de Lénine.

Les États-Unis prônaient le libéralisme tant politique qu’économique, alors que l’URSS fustigeait le capitalisme et prônait une société sans classe , c’est à dire les initiatives individuelles s’effacent face aux intérêts supérieurs du peuple souverain. C’est la propriété collective des moyens de production. Ces sont les pays socialistes et les pays communistes qui formaient ce grand bloc.

La guerre froide avait commencé après la deuxième guerre mondiale en 1946 , et avait pris fin entre 1989/1991.

L’ Union des Républiques Socialistes Soviétiques , l’ URSS, avait existé de 1922 à 1991, elle était constituée : de la Russie, de l’Ukraine,de la Biélorussie, de la Moldavie, la Transcaucasie : Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie.

Il faudrait noté que l’URSS avait contribué à la libération de beaucoup des États du joug colonial, devenus aujourd’hui indépendants, en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique.

La crise de pétrole de 1989/1991, avait eu raison de l’URSS. En effet, la fin de l’URSS s’est prodruite le 26 déc 1991, au lendemain du départ de Mikael Gorbatchev du pouvoir.

L ‘Arabie Saoudite avait renoncé à l’accord sur la limitation de la production du pétrole, elle avait multiplié sa production de pétrole par 5 ,5, ce qui avait provoqué la chute du prix de pétrole, les revenus du pétrole avaient par conséquent chuté en URSS, toutes les possibilités d’investissements , et de satisfaction des besoins des citoyens en produits de premières nécessités , étaient bloquées par défaut des ressources financières suffisantes provenant de la vente du pétrole qui était un produit stratégique.

Les réformes initiées par la « perestroika » avaient débouché à l’affaiblissement de l’Etat, par conséquent à l’effondrement de l’URSS.

Malgré l’effondrement de l’URSS en 1991, la fédération de la Russie issue de la fin de l’empire russe , demeure toujours une grande puissance mondiale très redoutée. Elle vient de le prouver à la face du monde dans la guerre qu’elle a déclenchée en Europe de l’est pour préserver ses intérêts.

Certains esprits accusaient Mikhail Gorbatchev d’avoir provoqué l’effondrement de l’URSS par complicité avec les adversaires du socialisme , par contre d’autres pensent que son équipe n’avait aucun intérêt à scier l’arbre sur lequel elle était assise, c’était plutôt un manque de compétence en matière de redressement économique et financier qui avait provoqué l’effondrement de l’URSS.

Aujourd’hui, Vladimir Vladmirovitch Poutine est à la tête de la fédération de la Russie depuis plus de vingt ans, la Russie se réveille, elle est en pleine effervescence, elle tente de reconstruire l’empire effondré.

Les pyromanes qui ont poussé et encouragé, le président Ukrainien Zelenski à défier la Russie de Poutine ont donné une occasion en or à celui-ci , de récupérer autrement, grâce à la force , certains pays très limitrophes , anciens membres de l’empire et imposer ainsi le respect de ses frontières à certains pays membres de l’OTAN.

Le non respect de l’accord par l’Ukraine de ne pas chercher à adhérer au pacte de l’OTAN, et de faciliter le rapprochement des forces de l’OTAN aux frontières russes, a provoqué la colère de la Russie, qui a envahi l’Ukraine et détruit tous les arsenaux de guerre de l’Ukraine, Kiev est actuellement sous bombardements russe et ne pourrait pas échapper au contrôle de la Fédération de la Russie de Vladimir Poutine.

La géopolitique et la géostrategie mondiales imposent à la Russie de se comporter de la sorte, si elle veut survivre en tant que grande puissance mondiale.

Les Républiques , de Donetsk et de Lougansk, se sont déjà auto-proclamées indépendantes de l’Ukraine et sollicitent la protection de la Fédération de la Russie.

Les pays membres de l’OTAN qui ont soutenu et encouragé le Président Ukrainien, Zelenski dans cette aventure périlleuse , se contentent seulement de condamner, de préconiser des sanctions économiques déjà appliquées depuis 2014, et peu efficaces, contre la Russie , ils promettent aussi des appuis en matériels de guerres , jugés insuffisants par le président Ukrainien Zelenski, très coincé par les bombardements de la redoutable armée russe . Il a l’air d’un homme trahi. Toutes les issues sont bloquées par l’armée russe. Le président Vladimir Poutine demande à l’armée Ukrainienne de prendre le pouvoir, il veut sans nul doute en faire un allié.

Le président Ukrainien, Zelenski a plus besoin des soldats et des commandos au sol et dans les airs , pour le secourir, mais l’arrivée des dits soldats se fait toujours attendre.

Les pays membres de l’OTAN justifient , la non intervention dans la guerre par le fait que l’Ukraine n’est pas membre de leur organisation, quand ils sont acculés par la presse, qui les rappelent leurs interventions dans les pays non membres de l’OTAN, ils rispostent en brandissant que la Russie et l’OTAN sont des puissances nucléaires et personne ne veut prendre sur lui la lourde et la grave responsabilité de déclencher une guerre nucléaire meurtrières aux portes de l’Europe.

Connaissant cette situation, les pays européens auraient dû privilégier le dialogue franc et constructif avec la Fédération de la Russie en vue de trouver un compromis acceptable par tous.

Dans cette guerre déclenchée à l’instigation de certains pays pyromanes européens, les pays membres de l’OTAN soutiennent l’Ukraine et de l’autre côté, tous les pays socialistes, communistes, et islamistes, à savoir, la Chine, la Corée du Nord, l’Inde, l’Iran etc, soutiennent la Russie.

Donc en cas de la poursuite de la guerre, les deux blocs , bloc libéral et le bloc socialo-communiste et Islamique, risqueraient de s’affronter, ce qui n’est pas souhaitable. Par conséquent, il serait hautement souhaitable que la diplomatie internationale se redeploie davantage pour éviter au monde entier de vivre une grande catastrophe au coût social incalculable.

La problématique que cette guerre soulève, c’est l’appétit qui pourrait suscité en Chine Populaire, le désir d’envahir l’île de Taïwan qu’elle a toujours réclamée comme faisant partie de son territoire.

La Corée du Nord pourrait être également tentée d’ annexer la Corée du Sud, qu’elle a toujours considérée comme une partie intégrante de son territoire.

Si la diplomatie internationale ne prend garde, un grand bouleversement mondial risquerait de se produire.

La nouvelle problématique qui se pose est de savoir , compte tenu de la montée en puissance des armées du bloc de l’Est, mené par la Russie et la Chine , opposé au bloc libéral de l’Ouest mené par les États-Unis d’Amérique , si cette guerre ne débouchera-t- elle pas au retour de la guerre froide ?