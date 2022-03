Cérémonie d’Inauguration du forage d’eau dans le village de Diakindi par la Fondation Bank Of Africa au Niger: une manière de soulager les populations en situations précaires

La fondation Bank Of Africa (BOA) au Niger a procédé à l’inauguration du forage de Diakindi dans la commune rurale de Youri, le 28 février 2022 au profit de la population de ladite localité. C’est le représentant du président de la fondation BOA qui a eu l’honneur de conduire la cérémonie, en présence du chef de village, du maire de Youri ainsi que celui de Say, de certains membres de la fondation et devant une population enthousiaste.

Dans son mot d’ouverture, le représentant du président de la fondation, M. Alou Mainassara Ibrahim a tout d’abord souhaité la bienvenue aux invités et s’est dit ravi de participer à cette inauguration, « nous sommes venus concrétiser l’engagement solennel que nous avions pris il y a un an environ, d’apporter notre aide à la population de Diakindi par la construction d’un forage afin qu’elle bénéficie d’une eau saine et potable » a-t-il déclaré.

Il a ensuite indiqué que la fondation BOA accorde une importance au même titre que les plus hautes autorités aux projets d’appui à la population et à l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement.

Par ailleurs, M. Alou Mainassara a rappelé que cette action vient s’ajouter aux précédents accomplissements portant notamment sur les constructions et les réhabilitations des classes et des centres sanitaires, des dons en matériels médicaux pour pallier aux besoins auxquels les populations font face.

En prenant la parole, le maire de la commune rurale de Youri M. Morou Daouda s’est dit satisfait et a vivement félicité la fondation BOA au Niger pour la réalisation de ce projet. Selon lui, grâce à cette initiative l’ensemble de la commune de Youri pas que seulement de Diakindi vont profiter du forage.

M. Morou Daouda a ensuite rassuré les populations que la mairie se porte garant de la bonne gestion dudit forage.

Quant au chef du village, Amadou Albadé, après avoir remercié la fondation, il a expliqué que le forage se situant au nord du village entre la case de santé et l’école facilite l’accès de l’eau potable d’une part aux élevés et d’autre d’autre part aux patients aux lieu de puiser à de l’eau dans des puits d’une hauteur de 10 à 15 m.

A son tour, le conseiller pédagogique, chef secteur Diakindi Faysal Higa, a fait savoir que cette dotation permettra à 355 élèves de bénéficier d’une eau potable. Ainsi, à la fin de cette cérémonie, les bénéficiaires ont pris tour a tour la parole pour manifester leur joie.

Il faut souligner que la fondation BOA est une association qui appui les sociétés démunies, tout en se concentrant plus au niveau du domaine éducatif, social et santé.