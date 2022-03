Coupe De La Confédération Africaine De Football : L’USGN Du Niger Arrache Une Première Victoire 2-0 Face À L’ASEC Mimosas De La Côte D’Ivoire

Dans le cadre de la rencontre entrant dans le cadre de la 3ème Journée, aller, de la Coupe de la Confédération Africaine de Football, l’Union Sportive de la Gendarmerie Nationale du Niger a arraché, hier le dimanche 27 février 2022, au Stade Général Seini Kountché de Niamey, sa première victoire face au Club ivoirien de l’ASEC Mimosas. Avec cette victoire, l’USGN améliore ainsi sa position dans cette poule D avec 4 points, après une défaite à la première journée face Berkane du Maroc (3- 5) et un match nul (1-1) à domicile face à Simba SC de la Tanzanie.

Malgré une préparation moins médiatisée et une mobilisation très timide en faveur de ce club, les joueurs ont à l’esprit le défi et l’enjeu de cette phase de poule de la compétition. Une phase, il faut le dire, qui nécessite assez de moyens en termes de ressources financières, matérielles et humaines pour faire une bonne figure parmi les meilleurs des clubs Africains. En effet, à la différence de leur premier match à domicile la semaine dernière où ils ont été tenus en échec 1-1 par les joueurs du Club Tanzanien de Simba SC, les joueurs de l’USGN sont rentrés dans cette rencontre avec plus d’ambition et de détermination.

Ainsi dès les 5 premières minutes Adébayor Zakari Victorien Adjé et ses coéquipiers n’ont pas caché leurs intentions, celles d’arracher les trois points de la rencontre. Il faut remporter ces trois points, surtout, pour le moral, mais aussi pour améliorer la position dans la poule. La première mi-temps a été particulièrement sans danger de part et d’autre, même si l’arbitrage du jour n’a pas répondu pour n’avoir pas sifflé deux penaltys et pour avoir refusé un but (pour position hors-jeu) en faveur de l’USGN. En cette première mi-temps l’animation a été plus dans le milieu du terrain. Les deux équipes se sont ainsi quittées sur le score de 0 but partout pour cette première partie.

Au retour des vestiaires, la deuxième mi-temps a été considérée par les deux clubs comme plus déterminante. Des initiatives de part et d’autre sont observées en vue d’ouvrir le score. Mais, il a fallu la 63ème minute de jeu pour que l’attaquant de l’USGN le dossard 7 Déo Kokou Domenyo ouvre le score. Les joueurs de Mimosas se remobilisent et multiplient la pression sur la défense adverse mais sans succès. A la 83ème minute sur une longue ouverture, la défense de l’USGN lance son attaquant vedette Adébayor. Avec sa vitesse, il élimine les deux défenseurs qui le surveillent et déclasse le gardien pour marquer le deuxième but de l’USGN. 2 buts à 0 c’est sur ce score sur lequel l’arbitre togolais a mis fin à la rencontre au terme du temps règlementaire de 90 minutes plus les 4 minutes du temps additionnel.

Ains, en attendant le score de l’autre rencontre de la même poule entre Berkane du Maroc et Simba de Tanzanie, le classement est provisoirement le suivant Simba premier avec 4 points, l’USGN deuxième avec 4 points, ASEC troisième avec 3 points et Berkane quatrième avec 3 points.

La quatrième journée sera jouée le 13 Mars 2022 et l’USGN sera en déplacement à Abidjan, tandis que Barkane sera en Tanzanie.