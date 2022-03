UKRAINE – RUSSIE : DEBUT DE NEGOCIATIONS  EN BIELORUSSIE

Suite à l’agression militaire russe en Ukraine, les négociations débutent en Biélorussie. La délégation ukrainienne est conduite par le ministre de la défense et la Russie envoie son ancien ministre de la culture comme négociateur en chef.

L’Ukraine demande un cessez- le feu immédiat et envisage d’adhérer à l’Union Européenne (UE) alors que les russes réservent leur prétentions et demandent même aux habitants de Kiev de quitter la ville. Cependant, tout laisse à croire que le Président Poutine voudrait capturer le Président ukrainien pour le juger et installer un gouvernement acquis à la cause russe.

N’étant pas membre de l’OTAN, l’Ukraine n’a rien à attendre de l’organisation militaire, néanmoins, elle peut compter sur une aide en armement de l’Europe. Dans tous les cas ces négociations, pour le moins que l’on puisse dire, seront très compliquées.

Est-ce que les sanctions peuvent – elles faire entendre raison au Président Poutine afin de privilégier ces négociations pour une issue heureuse à cette guerre ? seul le temps à la réponse à cette question.