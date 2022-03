Le Premier Ministre,  Chef du Gouvernement SEM Ouhoumoudou Mahamadou preside une rencontre avec les opérateurs économiques .

C’est le Centre International de Conférence Mahatma Gandhi qui a servi de cadre, ce mercredi 02 mars 2022, pour une rencontre entre le Gouvernement et les opérateurs économiques. L’objet principal de cette rencontre n’est autre que la flambée des prix des produits de première nécessité . Il s’agit pour le gouvernement de trouver les voies et moyens permettant d’alléger la souffrance des consommateurs en prélude notamment du mois béni du Ramadan qui s’annonce.

A travers plusieurs interventions, les opérateurs économiques et les Représentants des consommateurs nigeriens ont exprimé au gouvernement toutes leurs inquiétudes et les difficultés rencontrées , qui sont à la base de la flambée des prix des produits.

A travers les discussions, il ressort que plusieurs facteurs sont à la base de la cherté des vivres . Il ya entre autres la difficulté d’approvisionnement au niveau mondiale, la montée des prix du transport maritime et terrestre et certaines taxes nouvelles au niveau du port de Cotonou .

Apres avoir écouté, d’un oreille attentif, toutes les interventions, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a d’abord évoqué les actions en cours dans le cadre du plan d’urgence et du plan de soutien 2020 dont la Distribution Gratuite des vivres et la vente à prix modéré ont déjà commencé dans plusieurs communes du Niger. Quatre-vingt mille tonnes des produits animaux ont été également achetés. SEM Ouhoumoudou Mahamadou a ensuite instruit le Ministre du commerce et celui des finances, d’engager des réflexions profondes afin de trouver des réponses concrètes.