Rencontre entre le Premier ministre et les opérateurs économiques du Niger sur la cherté des marchandises: Mettre fin au chienlit

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Ouhoumoudou Mahamadou a rencontré hier dans l’après-midi, au Centre International des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, les opérateurs économiques (importateurs, grossistes, demi-grossistes, commerçants détaillants) et les représentants des associations des consommateurs du Niger. Il s’agissait à travers cette rencontre d’étudier les voies et moyens pour stabiliser les prix des denrées de première nécessité qui ont connu une nette fluctuation sur les marchés de notre pays et qui risquent encore de grimper durant le mois béni de Ramadan.

Comme on le sait, dans notre pays, le mois de Ramadan est la période la plus propice pour des commerçants véreux, sans foi ni loi d’augmenter substantiellement les prix des produits de première nécessité.

Or, avec la tension actuelle, la COVID 19 sur le plan international, la guerre en Ukraine, les réformes au niveau de la DGI, les commerçants qui n’ont aucune foi, ni de repères que le gain facile, vont certainement quadrupler les prix dans les prochains jours.

A vrai dire, la rencontre d’hier était nécessaire, mais elle est insuffisante face à des rapaces qui n’ont pour seul guide que l’intérêt. Ils ne reculeront devant rien pour assouvir leurs appétits gargantuesques.

Il faut qu’au-delà de ce genre de rencontres, que l’Eta s’y mette réellement.

C’est vrai que nous sommes sous un régime libéral surtout sur le plan économique, mais ne l’oublions pas, notre Constitution a indiqué clairement que le Niger est une République, démocratique et sociale.

En tant que social, l’Etat a le droit d’user de tous les moyens légaux pour réglementer le secteur de la consommation. Pourquoi ne pas ré instituer le contrôle des prix pour mettre fin à cette arnaque des commerçants sans scrupules.

Il est temps , grand temps de se pencher sur cette question.