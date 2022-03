Sortie Du Contingent 2021 : 1.417 Soldats Dont 138 Féminins Présentés Au Drapeau National

Après cinq mois de formation au Groupement d’Instruction de Tondibiah, 1.417 nouveaux soldats dont 138 jeunes femmes, ont été présentés au Drapeau National, hier mercredi 2 mars 2022. Ce contingent promotion 2021, qui est désormais opérationnel a eu droit à une cérémonie en présence du ministre de la Défense Nationale, M. Alkassoum Indatou, du Chef d’Etat-major des Armées, le Général de Division Salifou Modi, des Attachés de Défense des pays amis, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité ainsi que de nombreux invités. Honneurs militaires, lecture de palmarès, remises de récompenses individuelles et collectives, démonstrations de combat, mouvements d’ensemble, étaient au menu de cette cérémonie.

Dans son intervention, le ministre de la Défense Nationale, après avoir félicité le nouveau contingent, s’est réjoui du nombre, de plus en plus important, des jeunes nigériennes qui optent pour leur recrutement dans le contingent militaire. «Issu de toutes les contrées de notre pays, ce contingent va renforcer les capacités opérationnelles des Forces Armées Nigériennes, qui sont aujourd’hui engagées sur plusieurs théâtres d’opérations, sur lesquels, elles fournissent des prestations très appréciables dans un contexte sécuritaire complexe», a indiqué M. Indatou. Le ministre en charge de la Défense a ensuite transmis à tous les responsables impliqués dans la chaine de la formation ainsi qu’à tout le personnel d’encadrement, les sincères félicitations de SEM Mohamed Bazoum, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, ‘‘pour tous les efforts déployés dans le cadre de la formation de ces jeunes soldats’’. «Leurs efforts ont permis à ces jeunes de vite acquérir les rudiments nécessaires à l’exercice du métier des armes, dans lequel ils s’apprêtent à faire carrière, conformément à leur vocation», a-t-il déclaré.

S’adressant au contingent, le ministre Indatou a eu ces mots : «Vous allez bientôt connaître le terrain dans un contexte sécuritaire caractérisé par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et c’est pourquoi, je vous demande de faire constamment preuve de courage, de patriotisme, d’abnégation, de loyauté, de courage et de professionnalisme dans l’accomplissement de votre devoir. Soyez donc à la hauteur des attentes de l’ensemble du peuple nigérien, qui vous a confié ses armes pour le protéger et le défendre, et surtout pour veiller sur son bien le plus précieux, la terre Nigérienne». M. Indatou a saisi l’occasion pour remercier, à nouveau, le partenaire américain, dont l’investissement multidimensionnel notamment en matière de formation, d’infrastructures et d’équipements au cours de ces dernières années a accru les capacités du GI de Tondibiah. «Je voudrais également saluer la coopération allemande qui a financé les infrastructures de protection contre les inondations sur le site de Tondibiah».

Auparavant, le Chef de Corps du Groupement d’Instruction (GI) de Tondibiah, le Colonel Issoufou Aboubacar a indiqué que le GI, symbole, par excellence, de l’unité nationale, est dévoué, depuis sa création, à inculquer le savoir et le savoir-faire indispensables au noble exercice du métier de soldat, que ces jeunes appelés, ont choisi d’exercer. «C’est après cinq mois de formation, sous la conduite d’Officiers, Sous-officiers et Militaires du Rang férus de compétences militaires, que ces recrues ont appris le maniement des armes ainsi que les connaissances techniques et tactiques de base. Cette cérémonie de présentation au drapeau, tradition dans les Armées, symbolise et témoigne de l’aptitude de ces recrues à désormais servir sous le drapeau», a indiqué le Colonel Aboubacar. «Devant le drapeau national, auquel vous allez être présentés, a-t-il poursuivi, prenez l’engagement partout où vous servirez, de continuer à faire preuve de discipline, de persévérance, d’ardeur au travail et de courage dans l’accomplissement de vos missions et enfin de défendre toujours avec honneur et fidélité notre pays, le Niger, surtout en ces périodes difficiles», a conseillé le Chef de Corps du GI de Tondibiah.

Plusieurs récompenses ont été attribuées aussi bien aux soldats individuellement pris qu’aux bataillons qui se sont fait remarquer dans diverses disciplines militaires.