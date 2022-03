Visite d’amitié et de travail du Président Bazoum en Turquie

Le Président de la République, Chef de l’Etat SEM. Mohamed Bazoum a entamé aujourd’hui une visite de travail et d’amitié en République de Turquie.

L’objectif de ce déplacement du Chef de l’Etat dans ce pays, qui durera jusqu’au 13 mars, a trait au renforcement de la coopération et des échanges économiques entre les deux pays.

Ainsi, le Chef de l’Etat assistera au deuxième Forum diplomatique d’Antalya (ADF) et effectuera une visite sur les sites du complexe militaro-industriel turc.

La Turquie comme on le sait est en avance sur certains types d’armement très en vogue dans la lutte contre le terrorisme et notamment cette guerre asymétrique. Le Président Bazoum mettra à profit son séjour pour conclure probablement des marchés sur ce type d’armes, notamment pour équiper les FDS.

Au cours de cette visite demain 10 mars, le chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne auront d’amples explications sur les unités militaro-industrielles turques sises à Ankara.

Notre pays, dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, s’est engagé à s’approvisionner en matériels militaires auprès de la Turquie notamment en drones armés de combat TB2, en avions de combat et de formation Hurkus de Turkish Aerospace et des véhicules blindés tactiques de Nurol Makina pour renforcer la capacité opérationnelle de nos forces armées. La tournée s’achèvera par une visite sur le site de Roketsan, un des fleurons de l’armement turc spécialisé en missiles guidés par laser et par satellite.

Le Forum d’Antalya qui se tient du 11 au 13 mars 2022 sur le thème principal «Recoding Diplomacy – Recoder la diplomatie » constitue un rassemblement de haut niveau de professionnels qui traitent de la diplomatie tels que des dirigeants politiques, des diplomates, des leaders d’opinion ou des universitaires.

Cette rencontre placée sous le haut patronage du Président Recep Tayyip Erdoğan, verra la participation de 12 chefs d’État, 15 dirigeants, dont trois chefs de gouvernement, 67 ministres, six vice-ministres et les secrétaires de 44 organisations régionales et internationales, dont le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg dans la cité balnéaire d’Antalya, sur les bords de la Méditerranée.

Diverses thématiques allant de la gouvernance démocratique, la sécurité énergétique, le métaverse, le développement de l’Afrique, la lutte contre la désinformation, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique… seront abordés au cours des échanges des 2500 participants à ce conclave.

La Turquie est devenue en peu de temps un partenaire privilégié du Niger depuis l’établissement officiel des relations de coopération en 1996 et l’ouverture d’une mission diplomatique le 3 janvier 2012 à Niamey et en retour celle du Niger à Ankara le 8 janvier 2012. Une coopération agissante où des entreprises turques conquièrent des parts de marchés ou en investisseurs de plusieurs centaines de milliards de FCFA dans de domaines aussi variés allant de l’aéroportuaire à l’hôtellerie, des infrastructures administratives à la santé.



Le Chef de l’Etat est accompagné dans ce déplacement d’une importante délégation composée notamment la Première Dame Hadjia hadiza BAZOUM; le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération SEM. Hassoumi MASSOUDOU, M. Rhissa Ag BOULA, Ministre d’Etat à la Présidence ; M. Alkassoum INDATOU, Ministre de la Défense Nationale ; M. Mahaman Sani MAHAMADOU, Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies Renouvelables ; et Mme SALOU DJIBO Adama GAZIBO, Ambassadrice du Niger en Turquie.