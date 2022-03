Visite officielle de travail en Turquie du Président de la République

Le Président de la République, SEM Bazoum Mohamed, entreprend du 09 au 13 mars 2022, une visite d’amitié et de travail en Turquie. Pour ce premier déplacement dans ce pays, depuis son accession à la magistrature suprême de notre, le Chef de l’Etat va œuvrer au renforcement de la coopération et des entre les deux pays. En plus, il prendra part également au 2ème Forum diplomatique d’Antalya (ADF) et effectuera une visite sur les sites du complexe militaro-industriel Turc.

Dès son arrivée à Ankara, le Président de la République a eu deux (2) séances de travail avec les responsables des sociétés BAYKAR (fournisseur des drones TB2 acquis par le Niger) et HAVELSAN (Système de radar, de reconnaissance, de sécurité et de surveillance des frontières).

La séance de travail avec BAYKAR a été l’occasion de présenter le fameux drone TB2. Le Niger a passé commande de plusieurs drones TB2 pour renforcer sa flotte aérienne dans le cadre de la stratégie de lutte contre le terrorisme et la sécurisation de nos frontières.

Ces drones qui seront livrés dans les mois à venir vont incontestablement permettre à nos populations vivant dans certaines zones marquées par l’insécurité, de pouvoir vaquer à leurs occupations avec plus de sérénité, conformément à l’engagement du Chef Suprême des Armées de garantir la sécurité à tous nos concitoyens.

Il faut noter que ces séances de travail se sont déroulées en présence du Ministre d’État Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre d’État à la Présidence, du Ministre de la Défense Nationale, de l’Ambassadrice du Niger en Turquie, des chefs d’Etat-major des armées de l’air et de terre et de l’attaché de défense à l’Ambassade du Niger en Turquie.