Niger-Turquie : Une coopération prometteuse sous l’égide du Chef de l’Etat nigérien

Un entretien entre le Président de la République du Niger, S.E.M Mohamed Bazoum et celui de la Turquie S.E.M Recep Tayyip Erdogan a marqué le dernier jour de la visite de travail et d’amitié du Chef de l’Etat nigérien entreprise en Turquie du 09 au 13 mars 2022.

L’on retiendra à l’issue de cette visite que la République de Turquie sera un grand partenaire de développement pour le Niger dans plusieurs secteurs clés pour l’émergence du pays. L’entretien entre les deux chef d’Etats a été consacré à la revue de l’ensemble de la coopération nigéro-turque notamment dans le domaine de la défense, l’agriculture, du commerce et de l’infrastructure pour ne citer que ceux-là.

Les deux délégations présidentielles ont ainsi célébré cette nouvelle dynamique de coopération fruit de l’expertise diplomatique des deux hommes visionnaires et porteurs d’un engagement ferme pour la sécurité, la paix et un développement durable à l’échelle nationale, sous régionale, régionale et internationale.

Dans le cadre de la coopération défense, le Niger pourra s’équiper avec un arsenal de qualité avec la Turquie afin de mieux sécuriser son territoire dont des blindés, des avions de combat et des drones à la pointe de la technologie en termes d’efficacité. La ministre turque de l’agriculture sera au Niger pour s’enquérir des différents des domaines d’investissement auprès de son homologue nigérien en vue d’œuvrer à la modernisation du secteur agricole du pays.

Pour ce qui est de la construction de la route de Istambul, le président turque s’est engagé à relancer les entreprises en charge de sa construction.

Cette initiative diplomatique du Niger a permis de raffermir les liens de coopération d’avec les autorités turques qui ont réservé un accueil de grand jour à la délégation Nigérienne durant tout son séjour. Vivement la concrétisation de tous les projets et programmes issus de cette nouvelle dynamique.