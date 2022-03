LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITE : TOLERANCE ZERO

Doucement mais sûrement, la lutte contre l’impunité se matérialise de plus en plus. L’affaire Compagnie Nationale de transport des Produits Stratégiques (CNTPS) dont les responsables sont poursuivis, entre autres, pour fait de détournement de deniers publics ; l’affaire de disparition de plus de 100kg d’or lors d’une escorte entre Djado et Agadez dont l’enquête ouverte sera bientôt terminée ; l’affaire ministère de plan/Société GEPCO pendante devant la justice ; l’ouverture d’enquête afin de faire la lumière sur le militaire retrouvé mort et l’accident malheureux qui a coûté la vie à l’élève en classe de terminale D à Niamey sont illustratives de cet état de fait.

Beaucoup d’autres affaires qui ne sauraient être révélées du fait de la sensibilité qui les caractérise sont devant la justice qui attaque frontalement l’impunité en toute discrétion. Les citoyens découvriront l’étendue du travail de la justice s’agissant de la lutte contre l’impunité aux termes des différentes procédures judiciaires en cours ou à venir.

D’ailleurs, il faut saluer la diligence dont fait montre la justice, ces temps – ci, s’agissant du traitement judiciaire des personnes détenues du fait des manifestations dont certaines ont déjà été jugées.

La volonté politique du Président de la République, SEM Mohamed Bazoum, qui se révèle de plus en plus inébranlable en ce qui concerne la lutte contre l’impunité qui nourrit la corruption et les infractions assimilées notamment le détournement des deniers publics, l’enrichissement illicite et l’abus des biens sociaux rassure et garantit une victoire certaine dans cette lutte.

Le Président de la République doit être soutenu et la justice encouragée afin de garantir les conditions de la réussite de la lutte contre l’impunité qui ruine notre pays des années durant.

Toutes et tous unis contre l’impunité !