Mendicité | Communiqué de presse du Gouvernement

Le gouvernement de la République du Niger a appris avec stupéfaction la présence dans les rues de Dakar au Sénégal de plusieurs centaines de ressortissants nigériens s’adonnant à la mendicité.

La présence de ses personnes dans des contrées aussi lointaines n’a aucun rapport avec la situation d’insécurité lié au terrorisme ou au déficit alimentaire.

Il s’agit d’un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisées par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà.

Le gouvernement déplore cette pratique qui jure avec nos valeurs sociales, réligieuses et interdite par les lois et règlements de la République.

C’est pourquoi des instructions ont été données aux services compétents en vue d’évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises et de prendre les mesures appropriées.

Le gouvernement remercie les autorités de la République sœur du Sénégal pour leur bonne collaboration et les dispositions prises en vue du regroupement de ses personnes dans des sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente

Au-delà des mesures immédiates prises, des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités à tous les démembrements de l’État concernés en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour démanteler ces réseaux criminels et endiguer ce fléau.

Fait à Niamey le 22 Mars 2022