Direction Générale de la Protection Civile : Formation sur la prévention contre l’incendie et le risque de panique dans les établissements recevant du public en partenariat avec la coopération française.

Dans la perspective de toujours sauver plus de vie, treize (13) personnels du Groupement National des Sapeurs-Pompiers (GNSP), commandé par le Colonel SIDI MOHAMED, ont bénéficié d’une formation en matière de prévention contre l’incendie et de risques de panique dans les établissements recevant du public. La formation, organisée à la demande du Colonel Major BAKO Boubacar, Directeur Général de la Protection Civile, a été conduite, du 07 au 18 mars 2022, au Centre d’Instruction Nationale des Sapeurs-Pompiers, par une équipe de deux (2) experts français à savoir le Lieutenant-Colonel THILL Georges du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Haut-Rhin (SDIS 68) et l’Adjudant-Chef TRAN Vanessa du SDIS de Cher (SDIS 18), sous la coordination du Capitaine BERTRAND Marck, conseiller technique du DGPC.

Cette formation renforce les capacités du personnel sapeur-pompier dans l’observation et la mise en œuvre des mesures de prévention règlementaires et applicables aux établissements recevant du public, dès la conception jusqu’à la mise en exploitation, pour sécuriser lesdits établissements en matière d’incendie, permettre une évacuation sure et rapide du public en cas d’incident et faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.