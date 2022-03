Communiqué de Presse de  la Commission Nationale des Droits Humains sur l’Actualité Nationale    

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) préoccupée par les évènements marquants de l’Actualité Nationale se prononce sur la situation :

De la situation sécuritaire

Depuis un certain temps, la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) constate après une relative accalmie, la reprise des sanglantes attaques terroristes qui sèment la mort et la désolation au sein de la Communauté nationale notamment dans les régions de Tillabéri, Tahoua, Diffa ainsi que Maradi.

En effet, assassinats, viols, enlèvements, pillage, extorsion de biens, vols de bétail, pose d’engins explosifs, entre autres sont devenus les modes opératoires des terroristes contre de paisibles citoyens et les éléments des Forces de Défense et de Sécurité.

L’attaque terroriste meurtrière du 16 mars dernier ayant visé de paisibles voyageurs en circulation sur l’axe Dori-Téra parmi lesquels des passagers d’un bus de transport, froidement abattus à bout portant avant d’incendier le car, est intervenue tout juste une semaine après le massacre de nombreux villageois à Gueskérou dans la région de Diffa.

Ces évènements tragiques qui traduisent des traitements cruels et inhumains infligés aux victimes interpellent notre conscience collective et démontrent à suffisance le mépris de ces criminels à l’égard des droits humains.

En ces circonstances douloureuses, la CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces actes ignobles et barbares que rien ne saurait justifier. Aux familles endeuillées, la CNDH présente ses condoléances les plus attristées et aux blessés, elle souhaite un prompt rétablissement.

A l’Etat et aux Forces de Défense et de Sécurité, la CNDH apporte soutien et encouragement pour toutes les dispositions prises en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du territoire national.

A la Communauté nationale, la CNDH appelle à une union sacrée de tous les fils et filles du pays pour nous permettre de renouer avec la Paix, la Sécurité et la Stabilité dont notre pays a tant besoin pour son développement.

De la situation dans certains établissements pénitentiaires

Les missions d’investigations menées par la CNDH dans certaines maisons d’arrêt ont révélé l’existence de quelques difficultés dans la mise en œuvre de la loi N°2017-08 du 31 mars 2017, relative au régime pénitentiaire et son décret d’application.

Cette situation porte sur la visite des familles, des avocats, l’introduction de produits alimentaires de l’extérieur et l’accès aux médecins traitants notamment au niveau de la maison centrale de haute sécurité de Koutoukalé.En effet, l’on se souvient que cette maison d’arrêt située en pleine zone d’insécurité, a été plusieurs fois la cible d’attaques terroristes ayant conduit à édicter provisoirement certaines restrictions dans les relations des détenus avec l’extérieur.

Evidemment, le maintien de ces mesures dans la durée est de nature à affecter certains droits des détenus au rétablissement desquels la CNDH a rencontré les autorités compétentes notamment le Premier Ministre et le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. La CNDH, encourage et soutient toutes les initiatives en cours en vue de renforcer l’humanisation du milieu carcéral et suivra la situation jusqu’au retour à la normale.

De la cherté de la vie

Les effets conjugués de la crise sanitaire liée au Covid-19 et la conjoncture internationale ont fortement affecté l’économie mondiale avec de graves répercussions sur l’Afrique. A cela s’ajoutent dans le Sahel une insécurité grandissante et une faible production agricole exposant les populations à une précarité alimentaire.

Du fait de cette situation, l’on assiste depuis un moment à une flambée des prix des produits de première nécessité qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achats des citoyens en général et sur le panier de la ménagère en particulier. La CNDH, en exécution de son mandat constitutionnel de protection des droits humains, encourage le Gouvernement à continuer d’agir dans le sens de créer les conditions d’un ‘désarmement tarifaire ‘ devant permettre aux opérateurs économiques de réduire les prix des denrées de grande consommation pour soulager les souffrances des citoyens et protéger les consommateurs surtout en cette veille du mois béni de ramadan.

De l’exportation de la Mendicité

C’est avec indignation et consternation que la CNDH a appris l’existence d’un réseau de traite et d’exploitation des enfants nigériens dans les pays de la sous-région notamment en Algérie, au Bénin, en Côte d’ivoire, récemment au Sénégal et ailleurs dans le monde. Ces trafiquants qui exploitent sans vergogne la vulnérabilité économique des victimes, violent allègrement les droits garantis aux enfants par les lois et règlements en vigueur dans notre pays ainsi que les conventions internationales. Ces agissements intolérables constituent une menace sérieuse sur l’avenir des enfants ainsi livrés à la rue et déniés de leurs droits à l’éducation, à la santé, et la protection qu’ils sont en droit d’attendre de leurs familles, de l’Etat et même de toute la communauté nationale.C’est pourquoi, la CNDH encourage l’Etat à poursuivre les actions engagées pour le rapatriement organisé des victimes en vue de leur réinsertion sociale et pour mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces actes qui sapent l’honneur national.

Fait à Niamey le 25 mars 2022