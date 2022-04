1er anniversaire de l’investiture du Président Bazoum: Assurer la sécurité à tout prix

En accédant au pouvoir d’Etat il y a 24 mois, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, prenait l’engagement solennel de tout mettre en œuvre pour empêcher par tous les moyens, l’occupation d’une portion de notre territoire par les forces du mal. Pour atteindre cet objectif, le Chef de l’Etat a promis de doter les forces de défense et de sécurité d’un arsenal d’armement de dernière génération adapté à ce genre de guerre asymétrique, de renforcer l’effectif des FDS et d’adapter notre stratégie militaire aux impératifs du moment.

Alors que les rapports de force ont commencé à balancer en faveur des forces de défense et de sécurité, avec plusieurs victoires significatives à la clé, des évènements survenus au Burkina Faso et au Mali ont eu des répercussions négatives sur l’ensemble de la sous-région.

En effet, les changements anti constitutionnels et certaines décisions des nouvelles autorités maliennes ont contraint les forces occidentales à plier bagages et laisser le champ presque libre aux forces terroristes.

En dépit de cet épisode malheureux, le Président Bazoum est resté droit dans ses bottes. Son ambition d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et de défendre le territoire national est restée intacte.

Ainsi, sur le plan sécurité intérieure, pour assurer un maillage de notre vaste territoire national, sur instructions du Président Mohamed Bazoum, , le Gouvernement a procédé à un recrutement de 2.324 jeunes nigériens dont 1.326 élèves policiers et 998 élèves gardes nationaux.

Sur le plan de la défense du territoire, 5.639 jeunes nigériens ont été recrutés dont 4.081 éléments pour le compte des Forces Armées Nigériennes (FAN), 172 officiers, 663 sous-officiers, 3.000 hommes de rang de l’armée de terre et 200 officiers et sous-officiers de l’armée de l’air. 1.558 élèves gendarmes pour le compte de la Gendarmerie Nationale (GN).

Il faut également noter que « 12.234 éléments des FAN ont effectué des stages de perfectionnement dont 116 à l’extérieur. Les stages de perfectionnement ont également concerné 2.759 gendarmes dont 60 à l’extérieur. 2 écoles militaires ont été créées dont l’une à Niamey pour la formation des officiers supérieurs et l’autre à Dosso pour la formation des formateurs dans les différents centres existants. »

Il ne s’agit pas simplement de recruter des hommes et de les envoyer sur le front sans le minimum. Aussi pour assurer la montée en puissance de nos forces, le gouvernement a consenti d’énormes sacrifices financiers pour permettre la dotation des forces de défense et de sécurité en moyens matériels et logistiques adaptés au contexte.

C’est ainsi que, pour permettre aux éléments des Forces Armées Nigériennes (FAN) et ceux de la Garde Nationale du Niger (GNN) de mieux assurer la défense du territoire, d’importantes dotations en ressources matérielles (armements et munitions) ont été acquises au profit desdits corps.

100 véhicules Toyota station ont été acquis par les FAN ; 114 véhicules militaires composés des véhicules légers et lourds, des blindés et des engins spécifiques pour la GN ; une commande de 16 avions de guerre et drones et une commande d’un Système de radar terrestre. Il faut aussi noter que 5 autres avions de guerre existants ont fait l’objet de maintenance.

C’est d’ailleurs dans ce cadre que, lors de la récente visite de travail du Président de la République en Turquie, du 10 au 12 mars 2022, le Niger a passé une commande de plusieurs drones de type TB2 destinés à renforcer sa flotte aérienne dans le cadre de la stratégie de lutte contre le terrorisme et la sécurisation de nos frontières. S’ajoutent également des avions de combat et des véhicules blindés tactiques.

En ce qui est du secteur de la sauvegarde de la sécurité publique, les actions de renforcement des capacités matérielles ont permis l’acquisition de 117 véhicules d’intervention et l’entretien de 44 autres. A cela s’ajoute l’acquisition de 30.000 grenades lacrymogènes, 1.500 aérosols et 1.000 masques à gaz dans le cadre du maintien de l’ordre.

D’autre part, dans le souci de l’amélioration des conditions de travail des éléments et autres agents d’administration, des infrastructures ont été réalisées en faveur des différents corps des FDS. C’est à ce titre que, 16 infrastructures incluant des blocs administratifs et des murs de clôture ont été réalisées en faveur des FAN et 7 unités de la Garde Nationale. «A ces constructions s’ajoute la réhabilitation de 35 autres infrastructures dont 14 pour les FAN et 21 pour la GN. Par ailleurs, des appuis financiers et en vivres ont été apportés aux familles des FDS et ayant-droits des militaires tombés sur le champ de bataille».

D’autre part, sur le plan tactique, le Niger a développé le concept d’opérations. Entre autres opérations en cours au Niger, on peut citer ‘’Almahaou’’, ‘’Niya’’, ‘’Damissa’’, ‘’Yarti’’, ‘’Fassa’’, ‘’Chara’’, ‘’Farawttan Bouchia’’, ‘’Dongo’’, etc. Ces opérations engagent en permanence près de 12.000 personnels dans les différentes zones affectées par l’insécurité.

Pour assurer l’intégrité du territoire, des opérations sur le terrain ont été effectuées et la coopération militaire renforcée. «Environ 25.000 patrouilles ont été organisées sur l’ensemble du territoire national. Dans le cadre de la coopération militaire, les FAN ont activement participé à des opérations conjointes au niveau de la sous-région, notamment le G5 Sahel et la Force Mixte Multinationale. De même, le Niger a participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans le cadre des Nations-Unies (MINUSMA, MINUSCA et MONUSCO)».

Les efforts entrepris par le Niger dans le domaine sécuritaire concernent également le développement des liens de partenariat avec les pays amis. Dans ce cadre, le Niger a signé des accords et des conventions portant sur divers appuis notamment la réalisation des infrastructures dans les Ecoles et Centres de formation militaire ainsi que l’acquisition des équipements de reconnaissance et de surveillance. Par ailleurs, afin d’améliorer l’adhésion des populations dans les zones d’intervention des Forces armées, de nombreuses actions civilo-militaires ont été menées. A titre illustratif, des personnes civiles bénéficient des soins au niveau des centres des FDS. En outre, 2 fora ont été organisés à Niamey et à Diffa sur le renforcement de la cohésion sociale.

Toutes ces actions réalisées dans le domaine de la sécurité et de la paix ont permis d’assurer la défense de l’intégrité du territoire, la sécurité publique et de préserver la cohésion sociale. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés en matière de sécurité. Ils se sont notamment traduits par le retour des déplacés internes dans leurs villages d’origine, avec une première phase de réinstallation des populations de 25 localités. Par ailleurs, les actions de sensibilisation et de consolidation de la paix ont contribué à prévenir les conflits communautaires poursuivis par les groupes terroristes. Elles ont également abouti à la reddition de plusieurs combattants de Boko Haram parmi lesquels 300 ont bénéficié de formation pour faciliter leur réinsertion sociale et économique.

Du fait de sa montée en puissance, l’armée nigérienne occupe la 1ère place des armées de l’espace UEMOA, la 3ème place au niveau de la CEDEAO et la 18ème au plan continental selon le classement 2021 de Global Power Fire. «Les actions permanentes de sécurisation des personnes et des biens ont notamment permis la saisie de 350 armes illicites, 50.000 munitions, 329,435 kg de chanvre indien et 59.000 autres comprimés de drogue», note la CAPEG.

Toutes actions et ces résultats qui en ont découlé viennent corroborer, à juste titre, les appréciations de l’ancien ministre de la Défense Nationale, et actuel président de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles (CAGI) à l’Assemblée nationale, M. Kalla Moutari qui, dans une interview qu’il a accordée à nos confrères de l’ANP, récemment en mi-mars 2022, qualifiait le bilan sécuritaire de la première année du Président Mohamed Bazoum de ‘’très positif’’.

«Depuis l’élection du Président Bazoum à la tête de notre pays, sur le plan de la sécurité, la chose la plus importante que nous avons constatée est que le Président était fin prêt pour porter le problème de la sécurité, parce qu’il le maitrise assez bien».

«Le Président Bazoum a décidé de renforcer et d’accélérer la formation des forces spéciales et leur équipement, un équipement conséquent, adapté à cette forme de guerre. Et nous avons vu que cela a déjà commencé à porter des fruits, qu’il y a aujourd’hui l’espoir qui renaît au point où certaines populations ont commencé à regagner leur terroir’’, s’est réjoui de constater M. Kalla Moutari.

Cet espoir, selon lui, est d’autant plus permis que l’essentiel des dirigeants des terroristes ont été neutralisés. Les groupes terroristes sont désorganisés et affaiblis et nos armées se sont de plus en plus adaptées à la nouvelle situation, allant jusqu’à réduire les attaques terroristes à des actions de banditisme.