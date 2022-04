DGPC :  Formation des formateurs sur les équipements spéciaux pour une meilleure intervention face aux incidents et accidents liés aux matières dangereuses.

Renforcement des capacités des agents de protection civile au Niger, pour une gestion efficace et efficiente des incidents et accidents liés aux matières dangereuses.

Cette formation au profit de 19 formateurs sur l’utilisation des matériels de protection individuelle, s’est tenue à l’Ecole Nationale de la Protection Civile (ENPC) du 21 au 24 mars 2022.

La formation a pour objectif, d’outiller et de mettre à la disposition des formateurs des primo intervenants les techniques d’utilisation et de gestion de ces matériels de protection contre les risques biologiques, radiologiques, chimiques et nucléaires, mais aussi mettre en adéquation les rudiments théoriques acquis lors des formations dispensées en 2021.

Une initiative de la Direction Générale de la Protection Civile conduite grâce à l’appui de l’initiative des centres d’excellence de l’Union Européenne, à travers le projet SECTRANS-NAS regroupant 6 pays de l’Afrique du Nord et du Sahel dont le Niger.