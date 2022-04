HALCIA : Prestation de serment des nouveaux membres à la cour de cassation de Niamey.

A la cour de cassation, 4 nouveaux membres ont prêté serment et deux membres sont reconduit pour un nouveau mandat le vendredi 01 mars 2022. Les membres de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) sont en effet nommés par décret pris en Conseil des Ministres, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois.

Sur ce serment « je jure solennellement de remplir mes fonctions avec probité, neutralité, intégrité et transparence, de mener en tout lieu une lutte contre la corruption et les infractions assimilées et de garder le secret des délibérations même après la cessation de mes fonctions ».

Madame Rabiou Haoua Hambali fiscaliste, Monsieur Gambo Djibo fiscaliste, Monsieur Ahmad Mahamad Magistrat, Monsieur Ali Baoua représentant élu de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la Corruption sont ainsi les nouveaux membres entrant en service et les reconduits sont Madame Amadou Hadijatou Boubacar et Monsieur Alio Sanda Ibrahim.

Les membres de la HALCIA sont choisis pour leur intégrité et leur compétence au vue de la mission de l’institution qu’est la prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.