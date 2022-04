Faire profit pendant le Ramadan ! Zéro état d’âme.

Après quelques jours de l’entame du mois béni de Ramadan, le constat reste le même quant à la hausse des prix de certains produits de grande consommation. Malgré la multitude des rencontres entre les autorités et les commerçants nigériens, le pauvre citoyen continue encore d’être victime du phénomène de la cherté de vie à Niamey. Comme pour dire que l’allègement fiscal des produits de grande consommation ne semble profiter qu’aux commerçants, les consommateurs continuent à payer le litre d’huile à 1300fcfa, le kilogramme de la pomme de terre à 400fcfale carton du sucre entre 26000 et 27000fcfa pour ne citer que ceux-là. Or à la veille du mois de Ramadan, ces produits coutaient respectivement 900fcfa le litre d’huile, 300fcfa le kg de la pomme de terre et le sucre entre 22000 et 24000fcfa le carton.

Aujourd’hui, du citron au gingembre en passant par la menthe, même de quoi faire du jus naturel pour la rupture du jeûne ont connues une hausse de prix sans aucune explication logique. Il y a lieu de se demander si le mois béni de Ramadan n’évoque aucun état d’âme auprès des commerçants nigériens ?

Face à cette situation, au lieu de servir de moyen d’enrichissement à des commerçants sans scrupule, le gouvernement devrait se saisir de cette opportunité pour atténuer les souffrances des plus démunis qui constituent la grande majorité de notre population. L’Etat doit impérativement jouer son rôle régalien de veille au bien-être de tous les nigériens au risque de voir notre pays se transformer en une jungle où ‘’les grands manges les petits’’. Si le gouvernement a accepté de réduire la base taxable de certains produits et que la situation est restée au point de départ, alors il doit explorer d’autres moyens. Pourquoi ne pas imposer des prix de vente, faire un contrôle régulier ?

Comment comprendre que dans un pays à 99% musulman, le mois de Ramadan, cette période de grandes dévotions à Allah soubhanahou watala soit considéré comme une occasion d’enrichissement sans vergogne à travers d’escroquerie de tout genre.