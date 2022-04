Attaque de PETELKOLE: Le ministre de l’intérieur en visite sur les lieux

Le mardi 12 avril 2022, des individus armés ont attaqué le poste frontalier de PETELKOLE. Dans un communiqué du ministère de l’intérieur, le gouvernement présente le bilan macabre de cette attaque fait dont sept (7) policiers tombés sur le champ d’honneur, 4 blessés graves, 6 véhicules calcinés dont trois appartenant à des policiers, trois de la police nationale emportés et plusieurs boutiques et hangars incendiés.

Aussitôt alerté, le ministre de la défense nationale, Alkassoum Indatou, assurant l’intérim de celui de l’intérieur s’est rendu sur les lieux en compagnie de la hiérarchie militaire pour constater l’ampleur des dégâts. A Téra, le ministre est allé au chevet des blessés pour leur apporter le soutien des autorités.

Le même communiqué fait état d’une autre attaque contre une position de la garde nationale dont le bilan est de 4 agents de la garde nationale tombés sur le champ d’honneur, un blessé et deux véhicules emportés.

En effet, de part et d’autres les dispositions sécuritaires ont immédiatement été renforcées dans les zones. En cette douloureuse circonstance, le ministre de l’intérieur par intérim a, au nom du président de la république, et à son nom propre, présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des éléments des forces de défense et sécurité endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

En outre, le gouvernement réaffirme, enfin, à travers ce communiqué, ‘’sa ferme détermination à combattre toutes formes de criminalité’’ et exhorte les FDS à la ‘’ténacité’’ tout en les félicitant pour les ‘’exploits qu’elles enregistrent régulièrement dans la lutte contre l’insécurité sur toute l’étendue du territoire national’’.