Imbroglio juridico politique : Noma s’entête à être chef de file de l’opposition au titre du Moden FA Lumana

Visiblement Oumarou Noma n’a toujours pas digéré la nomination de Tahirou Saidou du Moden FA Lumana comme Chef de file de l’opposition. Tous les procédés sont bons pour l’ancien président par intérim du MODEN/FA Lumana-Africa pourvu qu’il soit le Chef de file de l’opposition.

Conformément aux dispositions des textes en vigueur dans le pays, le Chef de l’État a signé le décret portant nomination du chef de file de l’opposition politique en la personne du Monsieur Tahirou Saidou du parti Moden FA Lumana dans la perspective d’apaiser la situation politique du pays.

Il faut rappeler que le décret N°2022 – 83/PRN/PM du 27 janvier 2022 portant nomination du Chef de file de l’opposition relève de cette volonté politique du Président de la république d’apaiser la situation politique de notre pays.

Dans un communiquer de presse en date du 13 avril 2022, Oumarou Noma persiste et signe, envers et contre tous, d’être le « président légal issu du 3éme congrès ordinaire ténu à Dosso ». Après s’être éclipsé un moment de la scène politique du pays, l’homme reviens secouer »son » parti politique pour on ne sait quel projet.