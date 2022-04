Will Smith, un bad buzz qui pourrait mettre une claque à sa carrière

Will Smith réfléchira désormais à deux fois avant de réagir sous le coup de l’impulsion et de l’énervement. En effet, le brillantissime acteur américain a pété les plombs lors de la cérémonie des Oscars, devant une salle bouche-bée et des millions de téléspectateurs, sur une blague complètement ratée de Chris Rock. Alors qu’on pensait à un buzz prémédité entre les deux parties, les retombées négatives à l’encontre de l’acteur de Men In Black sont énormes…

Will Smith est dans la tourmente depuis une semaine maintenant. Après le scandale lié à sa gifle aux Oscars, alors qu’il allait remporté quelques minutes plus tard le trophée du meilleur acteur, l’Américain de 53 ans est dans une spirale négative énorme. En effet, malgré ses excuses officielles et sa démission de l’Académie des Oscars, les mauvaises nouvelles s’enchainent, comme les rumeurs, et la suite de sa carrière risque d’être impactée par son coup de sang.

Alors qu’il n’a pas accepté une blague faite sur sa femme, malade, Will Smith, connu pour son rôle dans iRobot, Bad Boys, 7 vies ou encore Je suis une légende, a décidé de claquer Chris Rock, auteur de cette blague de très mauvais goût. Depuis, les soutiens se font rare pour le natif de Philadelphie, qui perd petit à petit ses contrats. Selon The Hollywood Reporter, la production de Bad Boys 4, qui était en train de se lancer, a tout simplement été interrompue pour une durée indéterminée. Selon les derniers bruits de couloir, celui qui était favori des pronostics pour les Oscars 2022 avec son superbe rôle dans La Méthode Williams, doit désormais attendre les résultats de l’enquête de l’Académie pour retrouver les chemins du tournage du Blockbuster américain.

Parmi les acteurs américains, Will Smith ne peut pas compter, non plus, sur le soutien de Jim Carrey. Le célèbre acteur de The Mask ou de Bruce tout puissant, s’est montré très dur à l’encontre de son compatriote. « J’étais écœuré. J’étais écœuré par le standing ovation. Hollywood est tout simplement sans courage de toute part et c’est vraiment comme si c’était une indication très claire que nous ne sommes plus le club des gens cool » a-t-il lâché, avant de qualifier Smith d’égoïste. « Ça a jeté un voile sur le grand moment de tout le monde, beaucoup de gens ont travaillé très dur pour arriver à cet endroit et pour avoir leur moment dans la lumière et pour obtenir leur prix pour le travail vraiment dur qu’ils ont fait. C’était un moment tellement égoïste qui a jeté un voile sur tout ça. »

Si Chris Rock n’a pas voulu enterrer celui qui est désormais son ennemi, Will Smith pourrait bien connaître un énorme coup d’arrêt suite à cette gifle. Avec son énorme aura et sa carrière longue de plus de trente ans, l’Américain est l’un des acteurs les plus rentables puisque ses films ont rapporté plus de 9 milliards de dollars au box-office. Sa valeur nette est estimée, selon The Guardian, au moins 350 millions d’euros. Son écart pose donc une sacré problématique pour les producteurs de films et les spectateurs : doit-on passer au-dessus de cette gifle et dissocier l’homme de l’artiste ? Pour des « crimes » plus graves, comme ceux effectués par Roman Polanski, les fans de cinéma ont été beaucoup plus cléments. Mais avec le bad buzz actuel, Will Smith va devoir courber l’échine quelques temps. Mais comme souvent, les mauvais buzz connaissent une date de péremption. À lui de se montrer patient…