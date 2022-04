Soutien au Président Mohamed Bazoum: Ibrahim Yacoubou atterrit avec armes et bagages !

La décision devient solennelle. Officiellement, le Bureau Politique National (BPN) du MPN Kiishin Kassa, en sa réunion extraordinaire de cet après-midi 14 avril 2022, a pris sa décision en toute responsabilité de soutenir les actions du Président de la République Mohamed BAZOUM.

En effet, ce qui se susurrait dans les fadas et les couloirs des bureaux est devenu acté par cette annonce. Il n’y a plus de doute, Ibrahim Yacoubou rejoint la barque pour participer à l’œuvre de construction nationale. De ce fait, les arguments avancés ne se sont pas fait attendre. On ne va plus des mains mortes car i faut couper court à toute spéculation.

‘’Après des longs échanges cohérents et pertinents tous abondant dans le même sens, le Président du BPN du MPN Kiishin Kassa, Yacoubou Ibrahim a demandé à l’assistance jusqu’à 3 fois de suite pour s’assurer de l’unanimité de la décision avant de résumer les conclusions de la réunion’’. Ici, le souhait est de voir le MPN soutenir les actions du gouvernement pour la réconciliation, la stabilité, la paix et le développement de notre pays.

Le MPN ne renie pas le fait d’avoir fait et participer aux actions de l’opposition politique. Mais en tant acteur majeur dans cette opposition, ses leaders ne se reprochent point d’avoir fauté en ralliant la majorité au pouvoir. Au contraire, cette décision fait fi de tout commentaire car le parti dit avoir soutenu un candidat au premier et au deuxième tour des élections presidentielles passées avec ses propres moyens techniques et financiers.

Le MPN compte participer aux efforts de la restauration de la paix, de la lutte contre la délinquance économique et de relance économique de notre pays entamés depuis peu par le Chef de l’Etat.

En plus l’occasion a permis aussi de rappeler les efforts consentis par le Président BAZOUM dont le climat de confiance visible créé aujourd’hui. On peut noter entre autres ‘’la libération des prisonniers politiques pour certains restés en prison depuis plus de 5 ans. Les derniers comptabilisaient plus de 400 jours, l’emprisonnement des présumés délinquants financiers, l’implication des leaders d’opinion dans la résolution sécuritaire et la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l’armée nationale en matériel de pointe et la rationalisation des biens publics.

Cette alliance du MPN à la MRN vient donner du tonus à la désormais large majorité parlementaire pour voter les lois sans grandes difficultés et participer activement au contrôle de l’action gouvernementale dans le but d’améliorer efficacement la gouvernance politique de la nation.