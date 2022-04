4ème Édition De La Visite De La HAWaqf Aux Familles Des Agents Des FDS Tombés Au Front : La Fondation Nour, Résolument Engagée Pour Accompagner Et Soutenir Les Veuves Et Les Orphelins

La Haute Autorité du Waqf en partenariat avec la Fondation Noor a organisé le samedi 16 avril 2022 au Camp Supérieur de la Gendarmerie, la 4ème édition de la visite de courtoisie aux familles des agents des FDS tombés sur le champ d’honneur. Cette visite est une initiative de la Haute Autorité du Waqf qui consiste à créer un cadre de convivialité et de prise de contact avec les familles des FDS. Cette initiative qui intervient au milieu du mois béni de ramadan où les besoins se font sentir, a été l’occasion pour la Fondation Noor de venir en aide aux familles des agents des FDS tombés sur le champ d’honneur.

Ce don est composé de 1300 sacs de riz, 1300 bidons d’huile, 1300 cartons de pâtes alimentaires et 300 cartons de sucres, etc. Ainsi, après la remise symbolique du don aux bénéficiaires, la Première Dame, présidente de la Fondation Noor, a également remis un chèque de 16 millions de francs CFA destiné à l’achat d’habits aux orphelins des agents des FDS pour la fête de Ramadan. Cet argent est une partie substantielle des retombés de l’organisation du Gala de la République, un événement organisé à l’occasion de la fête tournante de 18 décembre. Ainsi, la Fondation Noor, la Haute Autorité du Waqf et ses partenaires (Direct Aid) sont résolument engagés pour accompagner et soutenir les familles des agents des FDS tombés sur le champ d’honneur.

A tout point de vue, la constitution et la mise en œuvre du Fonds Waqf public au profit des ayant droits des agents des Forces de Défense et de Sécurité tombés sur le champ d’honneur ont contribué à l’amélioration du niveau des conditions de vie des bénéficiaires. Cette initiative constitue une des multiples preuves d’engagement collectif.

Lors de cette cérémonie, la présidente de la Fondation Nour a salué les efforts de tous ceux qui se mobilisent au quotidien pour soutenir et accompagner les familles des soldats tombés sur le champ d’honneur. Selon, la Première Dame, cet appui a été possible grâce aux fonds collectés lors du gala de la République en hommage aux forces de défense et de sécurité. «Je remercie les organisateurs de cette importante initiative. La Fondation Noor a joint ses efforts à ceux de la Haute Autorité du Waqf et de ses partenaires dont Direct- Aide, pour vous remettre des vivres à l’occasion du mois béni de Ramadan. En prélude à la fête marquant la fin de Ramadan, j’offre au nom de la Fondation un chèque de 16 millions de francs CFA pour l’achat de vêtements pour les orphelins», a annoncé la Première Dame Hadiza Bazoum.

Auparavant, le ministre de la Défense Nationale M. Alkassoum Indatou a rappelé que malgré les succès enregistrés par les forces de défense et de sécurité et leurs alliés, le Niger continue, en effet, de faire face au défi sécuritaire du fait de l’activisme des Groupes Armés Terroristes, des bandits armés et des trafiquants de tous bords qui écument l’espace Sahélo Saharien. C’est pourquoi, a-t-il précisé, le Gouvernement sur instruction du président de la République, Chef Suprême des Armées poursuit, depuis avril 2021, les efforts déjà entrepris pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et de défense de l’intégrité du territoire. «Cela se traduit d’abord par la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles de nos FDS par un maillage du territoire plus dense, le renforcement des effectifs ainsi que la création et la formation des unités spéciales dans différents corps. Pour ce faire, des recrutements conséquents et des formations des FDS sont en cours, des moyens matériels et logistiques modernes adaptés sont également en cours d’acquisition. De même, le système de gouvernance sécuritaire est amélioré afin de concilier les impératifs de redevabilité et de secret défense dans la gestion des ressources allouées à la sécurité. Les actions de renforcement des capacités sont accompagnées d’initiatives pour améliorer les conditions de vie des FDS. Cela comprend la construction des logements sociaux et l’opérationnalisation du Fonds Waqf en faveur des ayants droit des soldats tombés sur le champ d’honneur», a déclaré le ministre.

Par ailleurs, le ministre de la Défense Nationale M. Alkassoum Indatou a annoncé que le Président de la République a pris des initiatives fortes pour une meilleure coexistence pacifique entre les différentes communautés et le renforcement de la cohésion sociale. Le Niger a, selon le ministre, renforcé sa coopération militaire avec ses alliés dont le rôle crucial en matière de formation, de fourniture d’équipement, de partage de renseignements et d’appui aérien, est indispensable. Pour le ministre de la Défense, le Niger va poursuivre la mutualisation de ses efforts de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, avec les pays voisins dans le cadre de la Force Conjointe du G 5 Sahel, de la Force Mixte Multinationale des pays du bassin du Lac Tchad et des patrouilles mixtes transfrontalières entre le Niger et le Nigéria. «Mais au-delà, un homme qui part en mission, doit être réassuré que sa famille, sera prise en charge s’il va jusqu’au sacrifice suprême dans le respect du serment prêté devant le drapeau solennel», a déclaré le ministre de la Défense Nationale.