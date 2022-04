Tribune Citoyenne: Mohamed BAZOUM , un An déjà, le Sillon reste encore à creuser 

Nous ne sommes point surpris qu’un (1) An après son accession à la Magistrature Suprême , que le Bilan du Président Mohamed Bazoum soit principalement réduit à une bonification des Activités en matière de Dialogue social .

Effectivement la plupart des Composantes des sphères socioprofessionnelles ont été rencontrées dans un format d’échanges et d’information, dont une Conférence des Cadres , sur la vision et la détermination du Président à avancer . Il en est ressorti une accalmie sur le Front social.

Incontestablement le style de gouvernance a obtenu l’accompagnement de la plupart des Acteurs sociopolitiques .Toutefois cela a suscité également une impatience. Celle de voir une dynamique nouvelle s’opérer dans l’Action publique , avec des Résultats impactant positivement sur les conditions de vie des Populations.

Un (1) An après ce n’était pas automatique que la gouvernance décolle très nettement .

Malgré la formidable énergie déployée par le Président de la République pour insuffler de façon tous azimuts, une dynamique nouvelle à la machine de gestion des Affaires publiques, force est de reconnaitre que l’avion-Niger, Renaissance Acte III ( heureuse formule de mon Frère Djeukame Tchameni, Auteur de l’ouvrage Bazoum Mohamed, le chemin de la Présidence ) , l’Avion-Niger , Renaissance Acte III ,dis-je , est encore en bout de piste, les moteurs en plein régime , en attente du décollage .

1. Du besoin d’une Démarche formelle de mobilisation des Energies et Intelligences

Il est clairement observable que la démultiplication-relais de l’Energie déployée par le Président Mohamed Bazoum , sur les différents maillons de la chaine de la gouvernance, n’est encore pas au rendez-vous.

La routine, le surplace, l’absence du sens de l’Etat, d’ambition pour le pays, et d’autres contrevaleurs, règnent encore en maitre dans la conduite des Affaires publiques .

La Politique politicienne de petites combines , du culte de la facilité et de la dépradation des Ressources de l’Etat, tente de maintenir sa domination sur le système de la Gouvernance.

Toutefois un progrès non négligeable a été enregistré sur le plan de la lutte contre la dégradation des Deniers publics.

Pour espérer arracher l’Avion-Niger de la lourde pesanteur socio-politique , et amorcer une véritable ascension, le Président Mohamed BAZOUM doit initier une démarche intelligente plus formelle de neutralisation graduelle desdites pesanteurs.

Cette Démarche implique en plus d’une hiérarchisation pertinente des priorités , une appropriation par tous les Acteurs publiques de la stratégie « Consolider et Avancer ».

Il convient de faire remarquer que l’identification des Acquis à consolider , issus de dix (10 ) ans de Renaissance , les moyens de leur consolidation , et la mise en œuvre de nouveaux Programmes structurants, ne sauraient être une affaire d’un (1) , de deux (2)ou de trois ( 3) Ans.

C’est pourquoi, nous estimons que le Bilan de la 1 ère année ne devrait pas souffrir du Fétichisme des Bilans classiques d’anniversaire.

La dialectique entre Consolidation et Croissance, ne permet pas une lisibilité en termes de Bilans d’anniversaire. Il faut d’autres outils d’évaluation et de communication.

Pour illustrer notre Thèse nous utiliserons l’image du sillon. Elle permet de synthétiser l’approche conceptuelle pour un décryptage approprié de la gouvernance, et par ricochet une évaluation en termes de Bilan.

Une application de la Thèse serait de considérer que le Président Mohamed Bazoum a tracé un sillon de travail qui doit permettre à terme de concrétiser sa Vision et son Programme pour le pays.

L’approche méthodologique voudrait donc, que le Sillon de Gouvernance soit creusé en profondeur, également en largeur, et qu’il ait de la perspective.

De ce point de vue par exemple, les Activités ou réalisations de profondeur devraient permettre d’identifier les acquis infrastructurels et ou superstructurels à consolider.

Naturellement c’est une démarche dont l’efficacité est tributaire de la capacité à poser les bonnes questions sur tout. Elle est engament conditionnée par l’aptitude à accepter de se remettre en cause pour s’ouvrir à de nouvelles possibilités de solutions dynamiques.

Ceux qui nous ont fait l’honneur de nous lire récemment , ont dû noter que nous avons opté à dessein pour un style normatif , afin de dire comment nous pensons que les Affaires publiques et citoyennes doivent être analysées , quels comportements à adopter aux regards de certains phénomènes sociopolitiques impactant la vie de nos Concitoyens .

Il devient de plus en plus clair que la survie des Nations africaines dépendra de leur capacité à se débarrasser des pesanteurs sociopolitiques, après leur identification, à travers le bon questionnement.

Elles devront dans la même démarche produire de l’intelligence stratégique pour comprendre les dynamiques complexes internationales, concevoir les outils ou instruments pour se projeter dans l’Avenir.

L’Avenir peut et doit se construire conformément à notre vision du standard du bonheur ( Etablir notre propre Indice de Bonheur National plus dynamisant que l’IDH du PNUD ) .

Plus que par le Passé, concernant notre pays le Niger , le succès de la gouvernance dépend de la Capacité des Gouvernants notamment du Premier d’entre eux, le Président de la République , de mobiliser toutes les énergies et intelligences constructives, et affaiblir la capacité des Forces centrifuges anti progrès.

Le Président Mohamed BAZOUM , au regard de la méthode de gouvernance mise en œuvre pendant la première année, a donné la preuve d’une aptitude à mobiliser les Energies sociales . Il s’agit à présent de formaliser la Démarche , de la rendre lisible et nternalisable par tous . Une Démarche pour mobiliser les Energies , et produire de l’intelligence stratégique.

Nous ne pouvons ne pas souligner un fait historique troublant : la montée en puissance des Héritiers de la Pensée de Lénine, de Mao Tse Tung , à savoir la Russie et la chine .

La dialectique des Contradictions pour bâtir des stratégies semble avoir donné de bons Résultats.

Nous avons l’impression que leurs Héritiers africains ou d’ailleurs n’ont pas trouvé le secret de ces Idéologies. Peut-être que nous devrions relire nos Notes d’Etudiants sur le Matérialisme dialectique, la Théorie des Contradictions de Mao Tse Tung, et les assaisonner avec des valeurs fondamentales de nos Sociétés ?

La pleine conscience par exemple de la dialectique des contradictions aurait pu peut-être, empêcher la navigation à vue caractéristique de certaines Gouvernances. Quelle est la contradiction principale, quelles sont les contradictions secondaires ?

Un exercice que nous pratiquons allègrement lors de nos luttes syndicales estudiantines.

La Russie et la Chine semblent utiliser avec succès, cette approche dans la prise de décisions sur plusieurs dossiers de géostratégie mondiale.

Sur un autre plan, de façon complémentaire la prise en compte de nos valeurs sociohistoriques aiderait à identifier des principes de gouvernance qui ont permis à des Royaumes de devenir des Empires et de connaitre de longues périodes de prospérité. Les Chefs de ces Entités Territoriales ne disposaient pas des méthodes de Management moderne enseignées dans de grandes Universités de nos Jours !

La bonne Palabre Africaine comme le fait remarquer fort à propos Alain Foka , ne devrait-elle pas être mise à contribution, avec ses principes de sagesse , pour solutionner la Crise entre la CEDEAO et certains pays membres ? « On parlait d’abord entre Frères » Il s’agit d’une Fraternité vraie.

2. Du Questionnement en question

Dans cette partie nous mettrons sur la table des questionnements qu’il nous a été donné d’identifier à l’occasion de Réflexions personnelles, or d’échanges avec d’autres Frères.

2.1. Quelles explications à la suppression de la subvention des engrais ?

Le Niger étant un pays structurellement déficitaire sur le plan agricole, avec une paupérisation accrue dans le Monde agricole ( très grande frange de la Population ), ne pourrait accroitre sa capacité de production sans une politique de facilitation de l’accès aux engrais . L’incongruité de la justification retenue est que, c’est la conditionnalité pour bénéficier du Programme américain MCA / MCC- compact . La conséquence à très court terme sera de rendre notre agriculture effectivement « compact », avec une chute drastique des Productions . Comment accepter d’un pays qui officialise la subvention de son Agriculture à savoir les Etats Unis, un projet qui nous dénie la possibilité de subventionner ne serait ce que les Engrais ?

C’est un questionnement d’urgence vital pour nos concitoyens pauvres agriculteurs.

2.2. Comment assurer le financement optimal de l’agriculture en privatisant la Banque agricole BAGRI , créée à cette Fin ?

Aucune souveraineté alimentaire ou politique intelligente agricole , n’est possible si l’on ne maitrise pas les ressources financières appropriées . En l’occurrence une Structure a été pensée et mise en place pour le développement du secteur rural . Elle risque d’être dévouée de cette Mission noble et de passer entre des Mains étrangères ( quel sens de l’Etat , de l’intérêt général, quelle ambition pout le Niger dans une telle posture ? ) .

2.3. Pourquoi ne pas remettre en place une Banque de développement ?

L’expérience de la défunte BDRN, et les besoins de développement maitrisé de notre pays sont des arguments entre autres pour ce questionnement.

La BAD n’est-elle pas la Banque de développement continentale ? Pourquoi pour des pays en construction une telle Structure ne serait- elle pas envisageable ?