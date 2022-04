CRYPTO MONNAIES: Et si Emile Parfait SIMB faisait des émules?

La République centrafricaine, pays dans lequel, l’homme d’affaires camerounais est très actif est devenu le premier pays d’Afrique centrale voire francophone à autoriser l’utilisation de la monnaie digitale.

Nul n’est prophète en son pays. Emile Parfait Simb pourrait le penser, tant il éprouve depuis plusieurs années des difficultés à faire comprendre à ses compatriotes et surtout aux autorités de son pays, le Cameroun, qu’il est important de suivre la marche du monde. Et avec l’évolution de la technologie, au cours des dernières années, les échanges commerciaux internationaux et les transactions financières d’une façon générale ont connu une véritable révolution avec l’émergence de la cryptomonnaie. Et dans les pays africains avec des économies où la bancarisation est limitée, il s’agit d’une véritable aubaine pour faciliter les échanges aussi bien internes qu’externes.

Depuis plus de quatre ans Emile Parfait Simb à travers sa structure Global Investment Trading (GIT), a fait de la promotion et du trading des cryptomonnaies son cheval de bataille. Il pense en effet que l’avenir du monde et surtout le salut de l’Afrique se trouve dans l’économie numérique. Il est notamment question de de jeter les bases en Afrique, d’une économie plus ouverte à la concurrence, qui encourage l’innovation et l’investissement. Au bout de la chaîne, il y a le noble projet de promouvoir une croissance inclusive dans les pays Africains où le wagon des laissés pour compte reste encore malheureusement bien rempli.

Dans ce panorama, la République centrafricaine n’a pas longtemps tergiversé. Les autorités de ce pays à fort potentiel ont ainsi sollicité l’expertise d’Emile Parfait Simb qui a en quelques années, à travers la plateforme Liyeplimal, a fait émerger plusieurs centaines de crypto millionnaires. En RCA, Emile Parfait Simb a été invité par les autorités pour accompagner le pays dans l’élaboration de la législation relative à la cryptomonnaie.

Et depuis cette semaine, la République centrafricaine dispose d’une loi règlementant les devises numériques. Le pays devient le premier en Afrique francophone à adopter légalement les devises numériques. Devant le parlement centrafricain, le ministre de l’Économie numérique, Justin Gourna Zacko, qui a défendu la loi a mis en avant le fait qu’au-delà de la création d’un cadre légal à la cryptomonnaie, il faut saluer l’émergence d’un environnement favorable du secteur financier qui va notamment fluidifier les transactions tant au niveau intérieur qu’avec l’étranger.

L’adoption par la RCA d’une loi qui autorise l’utilisation de la monnaie digitale est assurément la reconnaissance de la vision d’un homme, Emile Parfait Simb. C’est aussi la maturation d’un partenariat avec les plus hautes autorités de la République centrafricaine qui ont cru en ses idées. Du reste l’on se souvient que de la célébration de l’an 4 de Liyeplimal à Bangui les 12 et 13 novembre 2021 a quasiment scellé l’engagement de la RCA en faveur de la monnaie digitale.

Avec l’adoption par la RCA de la monnaie digitale, d’autres pays de la sous-région pourraient lui emboîter le pas. La RCA pourrait par ailleurs être un champ d’expression propice pour le Limocoin et le Simb Coin, cryptomonnaies crées par Emile Parfait Simb et qui bénéficient déjà d’un crédit certain dans les échanges internationaux. Il n’est pas exclu que l’expertise du parton de GIT soit une fois de plus sollicitée pour mettre en place la première cryptomonnaie officielle de la République centrafricaine. En attendant peut-être que les autorités camerounaises, pays locomotive de l’Afrique centrale ne prenne le train en marche…

A ce sujet, la réflexion dit-on est enclenchée depuis de longs mois.

