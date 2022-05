Lancement opérationnel des activités du Guichet Unique du Commerce Extérieure du Niger (GUCE-Niger) : L’import-Export sera désormais simple, rapide et sécurisé.

Par une cérémonie officielle à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, les activités du Guichet Unique du Commerce Extérieure du Niger (GUCE-Niger) sont lancées ce jeudi 12 mai 2022 par le Directeur Général du Commerce Extérieur du Niger. Le GUCE-Niger a été lancé en avril 2021 pour pallier aux différentes contraintes liées au commerce d’import-export au Niger, aujourd’hui c’est enfin une réalité avec l’opérationnalisation de sa plateforme. La plateforme GUCE-Niger qui vient moderniser et dématérialiser les formalités d’importation et d’exportation tout en prenant compte des différentes préoccupations des opérateurs économiques du Niger.

Initié en 2021 par les autorités nigériennes, le GUCE-Niger vient en complément du système douanier existant. Des opérations d’importations et d’exportations à celles de paiements en passant par l’opération de transit, tous se fera en ligne. Les opérateurs économiques peuvent désormais exécuter toutes ces opérations à partir de leurs téléphones portables, tablettes et ordinateurs ou encore via une salle équipée de 15 ordinateurs et d’un dispositif vidéo projection, mis à leur disposition à la Chambre de Commerce et d’industrie du Niger. La plateforme est simple, flexible et aisément accessible. Mieux, des techniciens les accompagneront à travers des formations et suivis. « Le GUCE-Niger permet aux acteurs concernés d’accéder à l’ensemble des services liés au commerce extérieur par un point d’entrée unique » a rappelé le Directeur Générale du Commerce Extérieur, Monsieur Ali Karim Alio. En effet, le GUCE-Niger met en interconnexion les opérateurs économiques, la Douane, la chambre de commerce et d’industrie du Niger, le service transport, les agents de transits…

Le GUCE-Niger offre quatre grands avantages à l’ensemble des acteurs intervenant dans le commerce extérieur et au pays dont : Faciliter et simplifier les procédures du commerce extérieur ; Réduire les coûts et les délais des opérations ; Garantir la traçabilité et la transparence des procédures du commerce extérieur et enfin sécuriser les recettes de l’État.

Cette merveille à vue le jour avec l’accompagnement technique de l’entreprise internationale Webb Fontaine. L’entreprise est présente dans plusieurs pays à travers le monde dont le Benin, la Cote d’Ivoire, le Congo, la Guinée, les Philippines etc… Elle est spécialisée dans le développement de logiciels contribuant à la facilitation du commerce et la modernisation des Douanes. En outre, c’est pour ainsi dire que le Niger bénéficie de l’expertise d’une entreprise de grande renommée et qui a déjà fait ses preuves dans l’accompagnement de plusieurs gouvernements dans la conception et la mise en place de solutions de Guichet Unique.

Le secrétaire général de la chambre du commerce et d’industrie du Niger a invité les opérateurs économiques à s’approprier très tôt cette plateforme afin d’apporter d’avantage leur contributions dans le perfectionnement de cette dernière. Il a aussi souligné que « notre pays ne peut se mettre en parallèle de la marche mondiale » car la plupart des pays vers lesquels le Niger importe ou exporte ses produits, sont dans le même processus. D’ailleurs l’utilisation du Guichet Unique du Commerce Extérieure du Niger (GUCE-Niger) sera obligatoire pour les opérateurs économiques nigériens à partir du 10 juin 2022, mais jusqu’au 09 mai, ce serait la phase d’essai.