Maradi, les routes de la honte

Après avoir lamentablement échoué dans la réalisation des infrastructures de Maradi Kollia, la ville de Maradi renoue encore avec l’amateurisme.

En effet, la réalisation des nouvelles infrastructures dignes de ce nom confiée à une entreprise chinoise pour moderniser le quartier Ali Dan Sofo laisse carrément à désirer.

Si les caniveaux répondent aux normes exigées, il n’en est pas de même pour les routes bitumées.

Ainsi en lieu et place des routes goudronnées, l’entreprise a servi à la ville des routes lateritiques sur lesquelles une couche de 0,5 de bitume a été déversée.

Conséquence en moins de 2 mois de navigation, ces routes sont dans un état lamentable.

Or, c’est le Président de la République Mohamed Bazoum en personne qui avait pris l’engagement de doter la capitale économique nigérienne des infrastructures à la hauteur de son rang. Un budget conséquent a été alloué.

Mais force est de constater aujourd’hui que cet engagement présidentiel risque de ne pas être tenu, car des malfrats se sont certainement engouffrés dans ce vaste chantier et le fruit de ces magouilles saute aujourd’hui à l’oeil nu.

N’ayons pas peur des mots, les routes bitumées du quartier ali dan sofo sont mal faites et ne répondent à aucune norme exigée. La Présidence de la République doit dépêcher une mission d’enquête dans les meilleurs délais. En attendant les conclusions de l’enquête, les responsables politiques ne doivent pas réceptionner ces travaux.

On se rappelle déjà que lors de la fête tournante de la république, les infrastructures réalisées dans le cadre de Maradi Kollia étaient de piètre qualité. Elles ont dans leur majorité cédé dès les premières pluies et les villes construites à l’entrée de la ville de maradi sont devenues des repaires pour les malfrats et autres esprits malveillants.

Si les autorités ne prennent pas des dispositions pour contraindre l’entreprise à reprendre ces routes goudronnées, nous allons assister à leur démantèlement dès les premières pluies.

Le chef de l’état veut des résultats concrets et il a prêté serment pour ca. Il est temps d’agir pour l’intérêt de tous.