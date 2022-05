Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a assisté ce matin  17 mai 2022, au Palais de la Présidence, à la levée du corps du Pr. André Salifou

De nombreuses personnalités civiles et militaires ainsi que les membres de la famille de l’illustre disparu ont également assisté à la cérémonie officielle des obsèques du Pr. André Salifou. On notait ainsi la présence du Président de l’Assemblée Nationale, SEM Seyni Oumarou, du Premier Ministre par intérim, M. Massoudou Hassoumi, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et de l’ancien Président de la République, SEM Mahamadou Issoufou.

Après la fatiah dite par le Président de l’Association Islamique du Niger, le Chef de l’Etat s’est recueilli devant la dépouille du Pr. André Salifou avant de présenter ses condoléances aux membres de sa famille.

Né en 1942 à Zinder, Feu André Salifou a présidé successivement, de 1991 à 1993, la Conférence Nationale Souveraine du Niger et le Haut Conseil de la République (Parlement de la Transition). Il fut enseignant d’histoire et de géographie dans le secondaire et d’histoire à l’Université de Niamey (de 1979 à 1991) et Ministre d’Etat.

Pr. André Salifou a été un fonctionnaire international, de 1972 à 1979, à l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), à l’Unesco et à l’Organisation Commune Africaine et Mauricienne (OCAM).

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire, la pédagogie universitaire et le théâtre.