Dédommagement des victimes de l’incident du 27 novembre 2021 à Téra :  Le Niger et la France assument leurs responsabilités en étroite collaboration

Trois personnes ont perdu la vie, dix-sept civils, sept gendarmes nigériens blessés et sept militaires du convois français blessés, ce fut le bilan de l’incident du 27 novembre 2021 à Téra lors du passage du convoi militaire français. Des manifestants, pour la plupart des élèves, ont perturbé ce jour, la progression du convoi français qui traversait la localité en provenance de Côte d’Ivoire, en direction de Gao au Mali. Suite à ce malheureux incident le Niger, à travers la gendarmerie nationale, a ouvert une enquête pour élucider les contours de l’événement, situer les responsabilités, sanctionner et dédommager les familles des victimes et des blessés. L’armée française a, de son côté aussi, diligentée une enquête sur le déroulement de cette tragédie.

Dans un communiqué du Ministère de l’intérieur et de la décentralisation en date du 17 mai 2022, l’on apprend que l’enquête menée par la gendarmerie a mis en évidence « de graves défaillances du dispositif de maintien de l’ordre prévu pour gérer cette situation » ce qui a « amené l’armée française à recourir à la force pour s’extraire de la pression des manifestants. » Reconnaissant les faits énumérés ci-dessus, l’armée française a, quant à elle, conclu que » les faits se sont déroulés dans des conditions réglementaires, aux moyens de tirs de sommation. » à l’issue de son enquête.

Les enquêtes n’ayant pas permis d’élucider avec exactitude tous les faits, le Niger et la France ont décidé de dédommager ensemble, les familles des victimes et les blessés de cet incident. De commun accord avec ces derniers et sur l’implication des autorités traditionnelles et religieuses de Téra, les deux parties ont remis les concernés dans leurs droits.

Tout en priant pour le repos des âmes des disparues, les deux parties saluent vivement la dignité des familles des victimes dont elles ont fait montre au cours de cette épreuve.